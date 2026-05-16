Samsung Galaxy Tab S12 serisi Dimensity 9500 ile gelebilir

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni nesil amiral gemisi tabletlerinde yine MediaTek işlemcilere yer verebilir. Android Authority tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre, Samsung’un AI Core uygulamasında Dimensity 9500 işlemcisine ait bazı referanslar ortaya çıktı. Bu da yaklaşan Galaxy Tab S12 serisinin bu platformdan güç alabileceğine işaret ediyor.

Kodlarda görülen MT6993 model numarasının, MediaTek’in üst düzey Dimensity 9500 yonga setine ait olduğu belirtiliyor. Her ne kadar kod içerisinde Galaxy Tab S12 adı açık şekilde geçmese de, Samsung’un son dönemdeki tablet tercihleri düşünüldüğünde en güçlü ihtimal bu seri olarak görülüyor.

Samsung son yıllarda bazı premium tablet modellerinde Qualcomm yerine MediaTek çözümlerine yönelmeye başlamıştı. Galaxy Tab S10 ve Tab S11 serilerinde Snapdragon yerine Dimensity ailesinin güçlü işlemcileri tercih edilmişti. Bu nedenle şirketin aynı stratejiyi sürdürmesi şaşırtıcı olmayacak.

TSMC’nin 3 nm üretim teknolojisiyle üretilen Dimensity 9500, özellikle yapay zeka performansı ile enerji verimliliğine odaklanıyor. Tamamen büyük çekirdeklerden oluşan CPU yapısı ve yeni nesil Mali grafik birimi sayesinde, büyük ekranlı tabletlerde oyun ve çoklu görev performansında önemli iyileştirmeler sunması bekleniyor.

Galaxy Tab S12 serisinin yılın ilerleyen dönemlerinde, muhtemelen her zamanki gibi Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tab S12+ ve Tab S12 Ultra modellerinin geri dönmesi öngörülse de teknik detayların büyük bölümü şimdilik netleşmiş değil.

