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    Galaxy Tab S12 serisinin tüm özellikleri sızdırıldı: İşte fiyatı ve çıkış tarihi

    Samsung’un yeni amiral gemisi tabletleri Galaxy Tab S12 Plus ve S12 Ultra için teknik özellikler, Avrupa fiyatları ve çıkış tarihi sızdırıldı.                 

    Samsung Galaxy Tab S12 serisinin tüm özellikleri sızdırıldı
    Samsung’un yeni nesil amiral gemisi tabletleri Galaxy Tab S12 Plus ve Galaxy Tab S12 Ultra için uzun süredir devam eden sızıntılara yenisi eklendi. WinFuture tarafından yayınlanan bilgiler, iki modelin teknik özelliklerinin yanı sıra Avrupa fiyatlarını ve satışa çıkış tarihini de ortaya koyuyor.

    Sızıntıya göre Samsung, Galaxy Tab S12 Plus ve Galaxy Tab S12 Ultra modellerini 7 Ekim’de satışa sunacak. Her iki tabletin de kutudan One UI 9.0 ile çıkması ve gümüş ile gri renk seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor.

    MediaTek Dimensity 9500 kullanılacak

    Galaxy Tab S12 serisinin her iki modelinde de MediaTek’in yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9500 kullanılacağı belirtiliyor. İşlemci daha önce ağustos ayında Galaxy Tab S12 Ultra’ya ait olduğu belirtilen bir Geekbench kaydında da görülmüştü.

    Her iki modelin ortak özellikleri arasında IP68 sertifikası, 120 Hz AMOLED ekran, 45W kablolu şarj desteği ve 12 megapiksellik ön kamera bulunuyor.

    Galaxy Tab S12 Plus beklenen özellikler

    Galaxy Tab S12 Plus’ın 555 gram ağırlığında olması bekleniyor. Tablet, 12,6 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelecek. 2800 x 1752 piksel çözünürlüğe sahip panelin yenileme hızı ise 120 Hz olacak.

    Donanım tarafında 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı sunulacağı belirtiliyor. Cihazın 10.600 mAh kapasiteli bataryaya sahip olması ve 45W hızlı şarj desteği sunması bekleniyor.

    Kamera tarafında Galaxy Tab S12 Plus’ın arka bölümünde 13 megapiksellik tek kamera bulunacak. Ön tarafta ise 12 megapiksellik kamera yer alacak. Tabletin iki hoparlörle geleceği belirtiliyor.

    Galaxy Tab S12 Ultra beklenen özellikler

    Serinin üst modeli Galaxy Tab S12 Ultra ise 693 gram ağırlığında olacak. Cihazda 14,6 inç büyüklüğünde AMOLED ekran bulunacağı belirtiliyor. 2960 x 1848 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak panelin boyutu, daha önce ortaya çıkan sızıntılarla da örtüşüyor.

    Samsung Galaxy Tab S12 serisinin tüm özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Tab S12 Ultra'nın 11.600 mAh kapasiteli bataryaya sahip olması bekleniyor. Cihaz, 45W kablolu şarj desteği sunacak. RAM tarafında 12 GB ve 16 GB seçenekleri sunulacağı, depolama kapasitesinin ise 1 TB'a kadar çıkacağı belirtiliyor.

    Ultra modelinin kamera sistemi de Plus modelinden daha gelişmiş olacak. Arka tarafta 13 megapiksellik ana kameraya 8 megapiksellik ultra geniş açı kamera eşlik edecek. Ayrıca cihazda dört hoparlör bulunacak.

    Galaxy Tab S12 Ultra'nın ön kamera tasarımı konusunda ise henüz netlik bulunmuyor. Ağustos ayında ortaya çıkan bazı render görüntülerinde, Galaxy Tab S11 Ultra'dakine benzer bir ekran çentiği görülmüştü. Bununla birlikte daha önce One UI 9 beta sürümünde yapılan bir keşif, Samsung'un yeni modelde çentik yerine ekran üzerinde delikli kamera tasarımına geçebileceğine işaret etmişti. Dolayısıyla cihazın son tasarımında hangi çözümün kullanılacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

    Galaxy Tab S12 serisinin Avrupa fiyatları

    Sızıntıya göre Galaxy Tab S12 Plus Avrupa'da 1.299 eurodan, Galaxy Tab S12 Ultra ise 1.539 eurodan satışa çıkacak. Buna göre Ultra modelinin başlangıç fiyatı, Plus modelinden 240 euro daha yüksek olacak.

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    MunOG 57 dakika önce

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