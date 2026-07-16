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    Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı

    Samsung'un bir sonraki amiral gemisi tableti Galaxy Tab S12 Ultra'nın ilk görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler, yeni modelin tasarım açısından selefine oldukça benzeyeceğini gösteriyor.

    Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, gelecek hafta Londra'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefonlarını tanıtmaya hazırlanırken, şirketin bir sonraki amiral gemisi tableti Galaxy Tab S12 Ultra da sızıntılarla gündeme geldi. Ortaya çıkan CAD görselleri ve canlı görüntüler, yeni modelin tasarım açısından selefine oldukça benzeyeceğini gösteriyor.

    Tasarım büyük ölçüde korunuyor

    Güvenilir sızıntı kaynağı OnLeaks ve Smartphone Checker tarafından paylaşılan CAD tabanlı görsellere göre Galaxy Tab S12 Ultra, önceki nesille neredeyse aynı tasarıma sahip olacak.

    Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Tabletin ölçülerinin 326,34 x 208,46 x 5,12 mm olarak kaldığı belirtiliyor. Bu da cihazın yaklaşık 14 inç AMOLED ekranını koruyacağı anlamına geliyor. Arka tarafta metal gövde tasarımı, çift kamera kurulumu, LED flaş ve klavyeler için kullanılan pogo pin bağlantıları da değişmeden yerini koruyor. Renk seçeneğinin ise yine koyu gri olması bekleniyor.

    Çentikli tasarım devam ediyor

    Daha önce One UI 9 animasyonlarında Galaxy Tab S12 Ultra'nın ön kamerası için delikli ekran tasarımına geçileceği iddia edilmişti. Ancak yeni sızıntılar bu beklentiyi boşa çıkarıyor. Güney Kore'deki güvenlik sertifikasyon veritabanında ortaya çıkan canlı görüntüler, tabletin önceki modelde olduğu gibi yarım daire şeklindeki çentiği koruduğunu gösteriyor. Görseller, ön kameranın yine ekranın üst kısmındaki çentik içine yerleştirileceğine işaret ediyor.

    Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Dimensity 9500 işlemciyle gelebilir

    Donanım tarafında Galaxy Tab S12 Ultra'nın en önemli yeniliğinin işlemci olması bekleniyor. Sızıntılara göre cihaz, MediaTek Dimensity 9500 yonga setinden güç alacak. Öte yandan tabletin batarya kapasitesinin geçen yılki modelle aynı kalacağı belirtiliyor. RAM, depolama seçenekleri ve şarj teknolojisiyle ilgili ise henüz herhangi bir bilgi paylaşılmış değil.

    Samsung'un Galaxy Tab S12 Ultra'yı Eylül 2026 içerisinde tanıtması bekleniyor. Ayrıca bu yıl, önceki nesilde yer almayan Galaxy Tab S12 Plus modelinin de geri döneceği konuşuluyor. Buna karşılık şirketin standart Galaxy Tab S12 modelini ürün gamından çıkarabileceği iddia ediliyor.

    Kaynakça https://www.smartphonechecker.co.uk/tablets/samsung/galaxy-tab-s12-ultra-leaks https://sammyguru.com/galaxy-tab-s12-ultra-live-image/
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    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 1 gün önce

    Aman dikkat

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