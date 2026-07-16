Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı

Tasarım büyük ölçüde korunuyor
Güvenilir sızıntı kaynağı OnLeaks ve Smartphone Checker tarafından paylaşılan CAD tabanlı görsellere göre Galaxy Tab S12 Ultra, önceki nesille neredeyse aynı tasarıma sahip olacak.
Çentikli tasarım devam ediyor
Daha önce One UI 9 animasyonlarında Galaxy Tab S12 Ultra'nın ön kamerası için delikli ekran tasarımına geçileceği iddia edilmişti. Ancak yeni sızıntılar bu beklentiyi boşa çıkarıyor. Güney Kore'deki güvenlik sertifikasyon veritabanında ortaya çıkan canlı görüntüler, tabletin önceki modelde olduğu gibi yarım daire şeklindeki çentiği koruduğunu gösteriyor. Görseller, ön kameranın yine ekranın üst kısmındaki çentik içine yerleştirileceğine işaret ediyor.
Dimensity 9500 işlemciyle gelebilir
Donanım tarafında Galaxy Tab S12 Ultra'nın en önemli yeniliğinin işlemci olması bekleniyor. Sızıntılara göre cihaz, MediaTek Dimensity 9500 yonga setinden güç alacak. Öte yandan tabletin batarya kapasitesinin geçen yılki modelle aynı kalacağı belirtiliyor. RAM, depolama seçenekleri ve şarj teknolojisiyle ilgili ise henüz herhangi bir bilgi paylaşılmış değil.
Samsung'un Galaxy Tab S12 Ultra'yı Eylül 2026 içerisinde tanıtması bekleniyor. Ayrıca bu yıl, önceki nesilde yer almayan Galaxy Tab S12 Plus modelinin de geri döneceği konuşuluyor. Buna karşılık şirketin standart Galaxy Tab S12 modelini ürün gamından çıkarabileceği iddia ediliyor.Kaynakça https://www.smartphonechecker.co.uk/tablets/samsung/galaxy-tab-s12-ultra-leaks https://sammyguru.com/galaxy-tab-s12-ultra-live-image/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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