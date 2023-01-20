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    Anlık Bildirim

    Galaxy Tab S6 Lite için Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesi başladı

    Samsung, Nisan 2020'de piyasaya sürülen Galaxy Tab S6 Lite için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini dağıtmaya başladı. İşte yeni sürümün getirdiği özellikler
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    Samsung Galaxy Tab S6 Lite için Android 13 güncellemesi başladı! Tam Boyutta Gör
    Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini her geçen gün daha fazla modele ulaştıran Samsung, odağını orta seviye modellere çevirdi. Şimdi de 2020 yılında piyasaya sürülen Galaxy Tab S6 Lite için Android 13 güncellemesi başladı. Yeni sürüm beraberinde neler getiriyor? İşte detaylar

    Galaxy Tab S6 Lite için Android 13 güncellemesi başladı

    Bildirilenlere göre kararlı Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi, LTE destekli Samsung Galaxy Tab S6 Lite (SM-P615) için 'P615XXU4FWA5' yapı numarasıyla geliyor. Bilindiği üzere Samsung, çeşitli cihazlara Ocak 2023 güvenlik düzeltme ekini yayınlamaya başladı. Ancak yeni sürüm, Galaxy Tab S6 Lite modeline Kasım 2022 tarihli güvenlik düzeltme ekiyle geliyor.

    Yeni güncelleme, an itibariyle Fransa'da yer alan kullanıcılar için erişime açılmış durumda. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde genel kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz. Android 13 tabanlı One UI 5.0, yeni çoklu görev yetenekleri ve tablet için yeni bir görev çubuğunu beraberinde getiriyor. Ayrıca kullanıcılar yenilenmiş bir kilit ekranı özelleştirme menüsü ve performans optimizasyonlarına kavuşacak.

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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