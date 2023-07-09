Tam Boyutta Gör Samsung, 26 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliği için hazırlıklara başladı. Öyle ki bu etkinlikte, Galaxy Fold 5, Z Flip 5, Tab S9 serisi ve Watch 6 serisi de dahil olmak üzere birçok cihaz sergilenecek. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Galaxy Tab S9 serisinin Avrupa fiyatları internete sızdı.

Samsung Galaxy Tab S9 serisinin Avrupa fiyatı sızdı

Bilmeyenler için Samsung Galaxy Tab S9 serisi, Tab S9, Tab S9+ ve Tab S9 Ultra olmak üzere üç modelden oluşacak. Paylaşılan yeni sızıntıda ise, Galaxy Tab S9 Wi-Fi modelinin, 929 eurodan başlayan fiyatlara sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca bu fiyatın, 8GB RAM ve 128GB depolama sürümü için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var.

Galaxy Tab S9 Plus Wi-Fi'nin fiyatı ise, 12GB+256GB sürümü için 1049 euro olarak belirlenirken, tepe model Galaxy Tab S9 Ultra Wi-Fi 12GB+512GB 1369 euro fiyatla satılacak.

Galaxy Tab S9 Wi-Fi 8+128GB: 929 euro

Galaxy Tab S9 Wi-Fi 12+256GB: 1049 euro

Galaxy Tab S9 Wi-Fi 12+512GB: 1369 euro

Samsung Galaxy Tab S9 serisinin kilit özellikleri belli oldu 3 gün önce eklendi

Bu fiyatlar tabletlerin hücresel versiyonlarının da olmasını beklediğimiz için tam kapsamlı değil. Zira KDV nedeniyle, AB pazarında değişimler görebiliriz. Ancak yeni sızıntı doğrulandığı taktirde, Galaxy Tab S9 Ultra'nın en pahalı amiral gemilerinden biri olacağını belirtelim. Niketim Galaxy Tab S8 Wi-Fi sürümleri, sırasıyla 649, 849 ve 999 euro fiyata sahipti.

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Samsung Galaxy Tab S9 serisinin Avrupa fiyatları sızdı!