Samsung Galaxy Unpacked 2026 tarihi resmen açıklandı: Galaxy Z Fold 8 ve dahası

Galaxy Z Fold&Flip 8 geliyor
Samsung'un resmi açıklamasına göre Galaxy Unpacked etkinliği 22 Temmuz tarihinde İngiltere'nin Londra kentinde gerçekleştirilecek. Etkinlik, Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak ve Samsung'un resmi internet sitesi ile YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Paylaşılan davette yer alan "A New Shape Unfolds" (Yeni Bir Form Açılıyor) sloganı ise daha önce birçok sızıntıda gündeme gelen geniş ekranlı Galaxy Z Fold 8 modeline işaret ediyor.
- Galaxy Z Fold 8
- Galaxy Z Fold 8 Ultra
- Galaxy Z Flip 8
- Galaxy Watch Ultra 2
- Galaxy Watch 9
- Galaxy Able
Ön kayıt dönemi başladı
Samsung, etkinlik öncesinde birçok ülkede ön kayıt sürecini de başlattı. Ön kayıt yaptıran kullanıcılar, bölgeye bağlı olarak ön sipariş döneminde 30 dolara kadar Samsung kredisi kazanabilecek. Ayrıca belirli pazarlarda düzenlenen kampanya kapsamında sınırlı sayıda kullanıcıya 500 dolarlık Samsung hediye kartı verilmesi planlanıyor.
Şirket, bu yılki Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanabilir telefonların yanı sıra Galaxy AI özelliklerine de geniş yer verileceğini belirtiyor. Samsung'un yapay zekâ destekli yeni yazılım ve cihazlar arası entegrasyon özelliklerini de etkinlikte ayrıntılı olarak tanıtması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: