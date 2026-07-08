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    Samsung Galaxy Unpacked 2026 tarihi resmen açıklandı: Galaxy Z Fold 8 ve dahası

    Samsung, merakla beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini resmen açıkladı. Yeni etkinlikte yeni katlanabilir telefonlar ve Galaxy Watch modelleri tanıtılacak.

    Samsung Galaxy Unpacked 2026 tarihi resmen açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Samsung, yılın en büyük Galaxy etkinliklerinden biri olacak yeni Galaxy Unpacked etkinliğini resmen duyurdu. Şirket, 22 Temmuz'da Londra'da düzenlenecek etkinlikte yeni nesil katlanabilir telefonlarını ve giyilebilir ürünlerini tanıtacak.

    Galaxy Z Fold&Flip 8 geliyor

    Samsung'un resmi açıklamasına göre Galaxy Unpacked etkinliği 22 Temmuz tarihinde İngiltere'nin Londra kentinde gerçekleştirilecek. Etkinlik, Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak ve Samsung'un resmi internet sitesi ile YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Paylaşılan davette yer alan "A New Shape Unfolds" (Yeni Bir Form Açılıyor) sloganı ise daha önce birçok sızıntıda gündeme gelen geniş ekranlı Galaxy Z Fold 8 modeline işaret ediyor. 

    Samsung Galaxy Unpacked 2026 tarihi resmen açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Bunun yanında Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı Galaxy AI destekli akıllı gözlüğünü de ilk kez göstermesi bekleniyor. Ancak şirket bu ürünleri henüz resmi olarak doğrulamadı. Etkinlikte tanıtılması beklenen modeller ise şu şekilde:
    • Galaxy Z Fold 8
    • Galaxy Z Fold 8 Ultra
    • Galaxy Z Flip 8
    • Galaxy Watch Ultra 2
    • Galaxy Watch 9
    • Galaxy Able

    Ön kayıt dönemi başladı

    Samsung, etkinlik öncesinde birçok ülkede ön kayıt sürecini de başlattı. Ön kayıt yaptıran kullanıcılar, bölgeye bağlı olarak ön sipariş döneminde 30 dolara kadar Samsung kredisi kazanabilecek. Ayrıca belirli pazarlarda düzenlenen kampanya kapsamında sınırlı sayıda kullanıcıya 500 dolarlık Samsung hediye kartı verilmesi planlanıyor.

    Şirket, bu yılki Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanabilir telefonların yanı sıra Galaxy AI özelliklerine de geniş yer verileceğini belirtiyor. Samsung'un yapay zekâ destekli yeni yazılım ve cihazlar arası entegrasyon özelliklerini de etkinlikte ayrıntılı olarak tanıtması bekleniyor.

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