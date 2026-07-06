Galaxy Watch 9 geliyor: Galaxy Wearable uygulaması yenileniyor

Tam Boyutta Gör Samsung'un bu ayın sonlarında iki yeni akıllı saat, üç yeni katlanabilir telefon ve One UI 9.0 ile One UI 9 Watch'un kararlı sürümlerini sunması bekleniyor. Yeni cihazların tanıtımıyla birlikte Galaxy Wearable uygulaması da yenileniyor.

Samsung Galaxy Watch 9 ve Ultra 2 saat kadranları ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Galaxy Wearable uygulaması One UI 9 ile tamamen yenileniyor

Tam Boyutta Gör Yeni Galaxy Wearable artık ekranın altındaki kompakt yüzer sekme çubuğunda üç sekme sunuyor: Saat Kadranları, Ana Ekran (Bağlı Cihazlar) ve Cihaz Ayarları. Yeni tasarım, One UI 8.5 ile tanıtılan diğer Samsung uygulamalarının görsel stiliyle uyumlu. Daha önce, Saat Kadranları bölümü, saat önizlemesinin altında Uygulamalar Ekranı, Kutucuklar ve Hızlı Panel gibi seçeneklerle gruplandırılmıştı. Şimdi kendi özel sekmesine taşındı ve Ana Ekran'da yeni Bildirimler bölümü onun yerini aldı.

Uygulamanın simgeleri artık tek renkli bir görünüme sahip. Ayrıca, bağlı Galaxy Watch'un kasası, kayışı ve uyumlu rengi de dahil olmak üzere tüm gövdesi artık ekranın ortasında gösteriliyor. Bu, kullanıcılara saat kadranının saatte nasıl görüneceği konusunda daha iyi bir fikir verecek. Daha önce uygulama ekranın üst kısmında yalnızca saat kasasını gösteriyordu.

Kullanıcılar, kutucukları ve araç takımlarını ellle seçmek yerine, Galaxy AI'dan ilgi alanlarına ve sık kullanılan özelliklere göre kişiselleştirilmiş kutucuklar oluşturmasını isteyebilecek. Samsung, spor skorları, hisse senedi fiyatları, haber başlıkları ve diğer gerçek zamanlı güncellemeler gibi bilgiler için yapay zeka tarafından oluşturulan kutucuklar önerecek gibi görünüyor. Bu özellik, yakın zamanda Google I/O geliştirici konferansında Wear OS 7 için tanıtılan Google'ın yapay zeka destekli "Create My Widget" özelliğine dayanıyor olabilir.

Saat Hakkında bölümü de yeniden tasarlandı. Artık yalnızca metin yerine bağlı akıllı saatin bir görüntüsünü gösterirken, diğer bilgiler değişmeden kalıyor. Yazılım güncelleme bölümü de görsel olarak yenilendi; Galaxy telefon ve tabletlerdeki One UI 8.5'te kullanılan tasarıma benzer şekilde, One UI Watch banner'ının arkasında bulanık dairesel bir gradyan içeren yeni bir arka plan yer alıyor.

Samsung’un Galaxy Watch 9, Galaxy Watch Ultra 2 ile birlikte Galaxy Able kulaklığını yeni Galaxy AI özellikleriyle birlikte 22 Temmuz’daki Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Watch 9 geliyor: Galaxy Wearable yenileniyor

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