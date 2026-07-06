Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy Watch 9 geliyor: Galaxy Wearable uygulaması yenileniyor

    Samsung, Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 ile birlikte yeni kulaklığını tanıtmaya hazırlanıyor. One UI 9 ile Galaxy Wearable uygulaması da tamamen yenileniyor.

    Yeni Samsung Galaxy Wearable uygulaması Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bu ayın sonlarında iki yeni akıllı saat, üç yeni katlanabilir telefon ve One UI 9.0 ile One UI 9 Watch'un kararlı sürümlerini sunması bekleniyor. Yeni cihazların tanıtımıyla birlikte Galaxy Wearable uygulaması da yenileniyor.

    Galaxy Wearable uygulaması One UI 9 ile tamamen yenileniyor

    Galaxy Wearable uygulaması yenilikler Tam Boyutta Gör
    Yeni Galaxy Wearable artık ekranın altındaki kompakt yüzer sekme çubuğunda üç sekme sunuyor: Saat Kadranları, Ana Ekran (Bağlı Cihazlar) ve Cihaz Ayarları. Yeni tasarım, One UI 8.5 ile tanıtılan diğer Samsung uygulamalarının görsel stiliyle uyumlu. Daha önce, Saat Kadranları bölümü, saat önizlemesinin altında Uygulamalar Ekranı, Kutucuklar ve Hızlı Panel gibi seçeneklerle gruplandırılmıştı. Şimdi kendi özel sekmesine taşındı ve Ana Ekran'da yeni Bildirimler bölümü onun yerini aldı.

    Uygulamanın simgeleri artık tek renkli bir görünüme sahip. Ayrıca, bağlı Galaxy Watch'un kasası, kayışı ve uyumlu rengi de dahil olmak üzere tüm gövdesi artık ekranın ortasında gösteriliyor. Bu, kullanıcılara saat kadranının saatte nasıl görüneceği konusunda daha iyi bir fikir verecek. Daha önce uygulama ekranın üst kısmında yalnızca saat kasasını gösteriyordu.

    Kullanıcılar, kutucukları ve araç takımlarını ellle seçmek yerine, Galaxy AI'dan ilgi alanlarına ve sık kullanılan özelliklere göre kişiselleştirilmiş kutucuklar oluşturmasını isteyebilecek. Samsung, spor skorları, hisse senedi fiyatları, haber başlıkları ve diğer gerçek zamanlı güncellemeler gibi bilgiler için yapay zeka tarafından oluşturulan kutucuklar önerecek gibi görünüyor. Bu özellik, yakın zamanda Google I/O geliştirici konferansında Wear OS 7 için tanıtılan Google'ın yapay zeka destekli "Create My Widget" özelliğine dayanıyor olabilir.

    Saat Hakkında bölümü de yeniden tasarlandı. Artık yalnızca metin yerine bağlı akıllı saatin bir görüntüsünü gösterirken, diğer bilgiler değişmeden kalıyor. Yazılım güncelleme bölümü de görsel olarak yenilendi; Galaxy telefon ve tabletlerdeki One UI 8.5'te kullanılan tasarıma benzer şekilde, One UI Watch banner'ının arkasında bulanık dairesel bir gradyan içeren yeni bir arka plan yer alıyor.

    Samsung’un Galaxy Watch 9, Galaxy Watch Ultra 2 ile birlikte Galaxy Able kulaklığını yeni Galaxy AI özellikleriyle birlikte 22 Temmuz’daki Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 3 lastik ebatı suzuki burgman 200 daily lives of my countryside araç 1 ve geri vitese zor geçiyor suzuki swift neden tutulmuyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Telefon (4a)
    Nothing Telefon (4a)
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Latitude 3450
    Dell Latitude 3450
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum