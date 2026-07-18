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    Galaxy Watch 9 tanıtım görselleri sızdırıldı: İşte tasarım ve öne çıkan özellikler

    Samsung'un yaklaşan Unpacked etkinliğinde tanıtacağı yeni ürünlerinden Galaxy Watch 9'un basın görselleri internete düştü. Samsung'un yeni akıllı saati hakkında merak edilen çoğu detay ortaya çıktı.

    samsung galaxy watch 9 tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Unpacked ürünlerinin neredeyse tamamı ortaya çıktı. Son sızıntı, Galaxy Watch 9'un basın görsellerini içeriyor. Bu, Evan Blass'ın daha önce üç yeni katlanabilir telefonu (Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra ve Z Flip 8) ortaya çıkaran sızıntısının ardından geliyor.

    Yeni renk seçenekleri geliyor, tasarım değişmiyor

    Samsung Galaxy Watch 9 renkleri Tam Boyutta Gör
    Eğer radikal bir görsel tasarım değişikliği bekliyorsanız, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Sızdırılan tanıtım görselleri, dış kasa şeklinin ve fiziksel düğmelerin önceki nesillerle aynı kaldığını gösteriyor. Samsung, dört farklı mat renk seçeneği sunuyor; beyaz, lacivert, zeytin yeşili ve klasik siyah. Her saat gövdesi, mükemmel renk uyumlu silikon spor kayışıyla birlikte geliyor. Akıllı saat, 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki boyutta satışa sunulacak.

    Exynos yerine Qualcomm işlemci

    Samsung Watch 9 işlemci özellikleri Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan tanıtım görselleri, Galaxy Watch9’un Exynos W1000'in yerine Qualcomm'un Snapdragon Wear Elite işlemcisini kullanacağını ve daha güçlü performans ile cihaz üzerinde özel yapay zeka özellikleri sunacağını gösteriyor. Her iki çip de 3 nm işlem teknolojisini kullanıyor ancak W1000 Samsung'un kendi dökümhane düğümüyle üretilirken, Wear Elite genellikle ikisi arasında daha iyi işlem teknolojisini sunan TSMC tarafından üretiliyor.  Söylentilere göre bu yeni işlemci, %50 performans artışı sunuyor ve gelişmiş yapay zeka fitness koçluğu ve akıllı yanıtları cihazda yerel olarak işlemek için ayrı NPU içeriyor.

    One UI 9 Watch yeni sağlık özellikleri getiriyor

    galaxy watch 9 sağlık özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy Watch 9, yaşam belirtilerini takip etme, uyku apnesi takibi ve koşu yardımcısı gibi sağlık özellikleriyle geleceği de kesinleşti. Kullanıcılar, o gün kaç saat uyuduklarını, ne kadar kaliteli uyku geçirdiklerini ve ne kadar enerjik olduklarını da bir bakışta görebilecek. Samsung, yeni yapay zeka destekli Sağlık özelliklerini zaten tanıtmıştı. Bu yeni araçlar Samsung Health uygulamasına eklendi ancak yalnızca yeni nesil Samsung akıllı saat modellerinde işlevsel olacaklar.

    Samsung Galaxy Watch 9 ne zaman çıkacak?

    Samsung, 22 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde dayanıklı Galaxy Watch Ultra 2 ile birlikte Samsung Galaxy Watch 9'u resmi olarak tanıtacak.

    Kaynakça https://www.sammyfans.com/2026/07/18/galaxy-watch-9-press-images-leak/ https://www.notebookcheck.net/Samsung-Galaxy-Watch-9-Promotional-renders-show-Snapdragon-Wear-Elite-branding-for-the-first-time.1346155.0.html
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