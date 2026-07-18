Galaxy Watch 9 tanıtım görselleri sızdırıldı: İşte tasarım ve öne çıkan özellikler

Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8'in tanıtım görselleri sızdı 8 sa. önce eklendi

Samsung, 22 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde dayanıklı Galaxy Watch Ultra 2 ile birlikte Samsung Galaxy Watch 9'u resmi olarak tanıtacak.

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