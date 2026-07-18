Galaxy Watch 9 tanıtım görselleri sızdırıldı: İşte tasarım ve öne çıkan özellikler

Yeni renk seçenekleri geliyor, tasarım değişmiyor
Exynos yerine Qualcomm işlemci
One UI 9 Watch yeni sağlık özellikleri getiriyor
Samsung Galaxy Watch 9 ne zaman çıkacak?
Samsung, 22 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde dayanıklı Galaxy Watch Ultra 2 ile birlikte Samsung Galaxy Watch 9'u resmi olarak tanıtacak.
Kaynakça
https://www.sammyfans.com/2026/07/18/galaxy-watch-9-press-images-leak/
https://www.notebookcheck.net/Samsung-Galaxy-Watch-9-Promotional-renders-show-Snapdragon-Wear-Elite-branding-for-the-first-time.1346155.0.html
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı
kullanarak görüntüleyin: