Samsung Galaxy Watch 9 tanıtıldı: Daha büyük batarya ile geliyor

Galaxy Watch 9 neler sunuyor 🧐
Samsung Galaxy Watch 9, Krem, Grafit Gri ve Gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Saatin 44 mm modeli 1,47 inç büyüklüğünde 480 x 480 piksel, 40 mm modeli ise 1,34 inç büyüklüğünde 438 x 438 piksel çözünürlüğe sahip Super AMOLED ekran kullanıyor. Her iki model de Always On Display (AOD) desteği sunuyor. Ekran parlaklığı ise 3.000 nit seviyesine kadar ulaşabiliyor.
Performans tarafında ise önemli bir değişikliğe gidiliyor. Galaxy Watch 8'de yer alan Exynos W1000 işlemcisinin yerini, 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Qualcomm Wear Elite SDW6100 platformu alıyor. Yeni işlemciye 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama eşlik ediyor.
Batarya kapasitesinde de yine artışa gidilmiş durumda. 40 mm model 390 mAh, 44 mm model ise 445 mAh bataryayla geliyor. Böylece önceki nesilde sırasıyla 325 mAh ve 435 mAh olan batarya kapasiteleri yükseltilmiş oldu.
Sağlık takibi odakta 🏃➡️
Saat, gece boyunca uyku düzenini analiz ederek kullanıcılara kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. Galaxy AI destekli Enerji Puanı (Energy Score) ise uyku ve aktivite verilerini analiz ederek güne ne kadar hazır olduğunuzu gösteriyor ve buna göre egzersiz veya dinlenme önerileri sunuyor.
Yeni model ayrıca FDA onaylı uyku apnesi risk tespiti özelliğini de destekliyor. Saat, uyku sırasında kandaki oksijen seviyelerini takip ederek orta ve şiddetli obstrüktif uyku apnesi belirtilerini tespit edebiliyor.
Galaxy Watch 9, spor yapan kullanıcılar için de yeni yazılım özellikleri sunuyor. Fitness Index, VO2 Max, BIA, kalp atış hızı, aktivite ve adım verilerini analiz ederek genel kondisyon seviyesini ortaya koyuyor. Koşu Koçu (Running Coach) ise kullanıcının seviyesine göre 3 ila 5 haftalık kişiselleştirilmiş antrenman programları hazırlıyor.
Bağlantı tarafında ise LTE, Bluetooth 6.0, çift bant Wi-Fi (2,4 GHz ve 5 GHz), NFC ile L1+L5 çift frekanslı GPS desteği sunuluyor. Galaxy Watch 9, yazılım tarafında Wear OS 7 tabanlı One UI 9 Watch ile kutudan çıkarken, IP68 sertifikası ve 5 ATM suya dayanıklılık derecesine de sahip.
Yeni tasarım ve daha konforlu kordon
Galaxy Watch 9 özellikleri neler? ⌚
- İşletim sistemi: One UI 9 Watch (Wear OS 7)
- Kasa seçenekleri: 40 mm / 44 mm
- İşlemci: Qualcomm Wear Elite SDW6100 (3 nm, 5 çekirdek)
- Bellek: 2 GB RAM
- Depolama: 32 GB
- Ekran:
- 40 mm: 1,34 inç Super AMOLED, 438 × 438 piksel, 3.000 nit
- 44 mm: 1,47 inç Super AMOLED, 480 × 480 piksel, 3.000 nit
- Batarya:
- 40 mm: 390 mAh
- 44 mm: 445 mAh
- Bağlantı: LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi, NFC, Çift frekanslı GPS (L1+L5)
- Sensörler: BioActive sensör, EKG, PPG, BIA, sıcaklık sensörü, ivmeölçer, jiroskop, barometre, jeomanyetik sensör, ortam ışığı sensörü
- Dayanıklılık: IP68, 5 ATM
- Renkler: Krem, Grafit Gri, Gümüş
Samsung Galaxy Watch 9 fiyatı 💸
Samsung Galaxy Watch 9 modelini Türkiye'de ön siparişe açtı. Samsung, siparişlerin 11 Ağustos tarihinde kargoya verileceğini açıkladı. Galaxy Watch 9 Ffiyatları ise şu şekilde:
- Galaxy Watch 9 40 mm: 19.999 TL
- Galaxy Watch 9 44 mm: 20.999 TL