Samsung, akıllı saatlerde güncelleme desteğini 5 yıla uzattı

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Samsung Galaxy Watch Ultra 2 tanıtıldı: İşte özellikleri 21 sa. önce eklendi

Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2, beş yıl güncelleme alacak

Şu an itibariyle Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic ya da ilk Galaxy Watch Ultra gibi eski modellerin bu yeni beş yıllık işletim sistemi güncelleme politikasından geriye dönük olarak yararlanıp yararlanmayacağı belirsiz.

Samsung'un Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modelleri Wear OS 7 (One UI 9 Watch) ile geliyor. Beklendiği gibi, bir dizi yeni ve geliştirilmiş yapay zeka ve sağlık özelliği sunuyor.

Bu iyileştirilmiş beş yıllık güncelleme politikası sayesinde, 2026 modelleri son büyük işletim sistemi güncellemesini 2031 yılında alacak.

Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 ön siparişler 22 Temmuz'da açıldı. Samsung, küresel dağıtımı 7 Ağustos'ta yapmayı planlıyor. Watch 9'un başlangıç ​​fiyatı 20.000 TL. Galaxy Watch Ultra 2 ise tek bir konfigürasyonda (47 mm LTE) 38.000 TL fiyatla satışa sunuluyor.

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