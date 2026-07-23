Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, akıllı saatlerde güncelleme desteğini 5 yıla uzattı

    Samsung, Galaxy Watch için Wear OS güncellemelerinin uzatıldığını resmen doğruladı. Galaxy Watch Ultra 2 ve Galaxy Watch 9'dan başlayarak akıllı saatler artık beş yıl güncelleme alacak.

    Samsung Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2 beş yıl güncelleme desteği Tam Boyutta Gör
    Samsung, en yeni Galaxy Watch modellerinin daha uzun süreli yazılım desteğinden faydalanacağını duyurdu. Yeni Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2, beş büyük işletim sistemi güncellemesi ve beş yıl boyunca güvenlik güncellemelerini alacak.

    Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2, beş yıl güncelleme alacak

    Şu an itibariyle Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic ya da ilk Galaxy Watch Ultra gibi eski modellerin bu yeni beş yıllık işletim sistemi güncelleme politikasından geriye dönük olarak yararlanıp yararlanmayacağı belirsiz.

    Samsung'un Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modelleri Wear OS 7 (One UI 9 Watch) ile geliyor. Beklendiği gibi, bir dizi yeni ve geliştirilmiş yapay zeka ve sağlık özelliği sunuyor.

    Bu iyileştirilmiş beş yıllık güncelleme politikası sayesinde, 2026 modelleri son büyük işletim sistemi güncellemesini 2031 yılında alacak.

    Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 ön siparişler 22 Temmuz'da açıldı. Samsung, küresel dağıtımı 7 Ağustos'ta yapmayı planlıyor. Watch 9'un başlangıç ​​fiyatı 20.000 TL. Galaxy Watch Ultra 2 ise tek bir konfigürasyonda (47 mm LTE) 38.000 TL fiyatla satışa sunuluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    metin2 max dayanıklılık ne işe yarar adksotth service 09696 ne numarası pazarda ne satabilirim garuda linux

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A04
    Samsung Galaxy A04
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP OmniBook 5 Flip
    HP OmniBook 5 Flip
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum