Samsung, akıllı saatlerde yeni güncelleme sistemine geçiyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, en yeni Galaxy Watch modelleri için kullanışlı bir yazılım iyileştirmesi sunuyor. Galaxy Watch 9 serisi, muhtemelen Watch Ultra 2 de kesintisiz güncellemeleri destekliyor. Güncelleme yüklenirken yaşanan kesinti süresini azaltan bu özellik, birçok Galaxy akıllı telefonda zaten mevcut.

One UI 9 Watch güncellemesi almayacak Samsung akıllı saatler! 2 hf. önce eklendi

Yeni Samsung Galaxy Watch'lar, kesintisiz güncelleme özelliğiyle geliyor

Normalde, cihaz güncelleme yüklenirken kullanılamaz hale gelir ve işlemin tamamlanmasını beklemek zorunda kalırsınız. Kesintisiz güncellemelerle, yeni yazılım siz cihazı kullanmaya devam ederken arka planda yükleniyor. İstediğiniz zaman yeniden başlatıp güncel yazılıma geçebiliyorsunuz. Bu, güncellemeler sırasında yaşanan kesinti süresini önemli ölçüde azaltıyor.

Seamless Updates olarak adlandırılan özellik, Samsung telefonlarda zaten vardı, şimdi akıllı saatlere de geldi. İlginç olarak, şirket yeni saatlerini tanıtırken güncelleme sistemine hiç değinmedi. Bir Galaxy Watch 9 kullanıcısı, Ağustos güncellemesini yüklerken fark ediyor. Watch Ultra 2, Watch 9 ile birlikte çıktığından kesintisiz güncellemeleri desteklemesi bekleniyor.

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