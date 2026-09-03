Samsung, akıllı saatlerde yeni güncelleme sistemine geçiyor

Yeni Samsung Galaxy Watch'lar, kesintisiz güncelleme özelliğiyle geliyor
Normalde, cihaz güncelleme yüklenirken kullanılamaz hale gelir ve işlemin tamamlanmasını beklemek zorunda kalırsınız. Kesintisiz güncellemelerle, yeni yazılım siz cihazı kullanmaya devam ederken arka planda yükleniyor. İstediğiniz zaman yeniden başlatıp güncel yazılıma geçebiliyorsunuz. Bu, güncellemeler sırasında yaşanan kesinti süresini önemli ölçüde azaltıyor.
Seamless Updates olarak adlandırılan özellik, Samsung telefonlarda zaten vardı, şimdi akıllı saatlere de geldi. İlginç olarak, şirket yeni saatlerini tanıtırken güncelleme sistemine hiç değinmedi. Bir Galaxy Watch 9 kullanıcısı, Ağustos güncellemesini yüklerken fark ediyor. Watch Ultra 2, Watch 9 ile birlikte çıktığından kesintisiz güncellemeleri desteklemesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: