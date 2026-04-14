Samsung Galaxy Watch'larda anormal pil tüketimi: Sıfırlama işe yaramıyor!

Google Play Hizmetleri, Samsung akıllı saatlerin pilini tüketiyor!
Sorun, Samsung Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch 8 ve hatta Galaxy Watch Ultra dahil olmak üzere birçok cihazda yaşanıyor. Kullanıcı paylaşımlarına göre, güncellemeden sonra pil ömrü yarı yarıya azalıyor. Saati yeniden başlatma, önbelleği temizleme, tam sıfırlama gibi temel sorun giderme adımları da işe yaramıyor.
Paylaşılan ekran görüntülerinden, sorunun Google Play Hizmetleri ile bağlantılı olduğu görülüyor. Bu sistem hizmeti, uygulama senkronizasyonu, konum takibi ve arka plan işlemleri gibi önemli görevleri yerine getiriyor. Şikayetlere bakılırsa, Google’ın servisi arka planda anormal şekilde çalışarak güç tüketimini artırıyor.
Samsung'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sorun birçok Galaxy Watch modelini etkilediği için Samsung ve Google'ın birlikte bir düzeltme yayınlaması muhtemel görünüyor.