Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch Ultra 2'nin batarya detayları sızdırıldı

    Samsung Galaxy Watch Ultra 2'nin pil kapasitesi netleşmeye başladı. Amiral gemisi model, artık çok daha uzun süreler kullanılabilecek. İşte netleşen detaylar...

    Samsung Galaxy Watch Ultra 2'nin batarya detayları sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni nesil akıllı saatleriyle ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket, Galaxy Watch Ultra 2 modelinde önemli bir batarya yükseltmesi yapmaya hazırlanıyor. Şarj hızında herhangi bir değişiklik beklenmezken, pil kapasitesindeki artış kullanım süresine doğrudan katkı sağlayacak.

    Daha büyük pil, aynı şarj hızı

    Kısa süre önce Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modellerinin 3C sertifikasyonunda görüntülendiği ve her iki cihazın da 10W şarj desteği sunacağı ortaya çıkmıştı. Bu değer, mevcut nesille aynı seviyede kalıyor. Ancak yeni bir rapor, Samsung'un özellikle Ultra modelinde daha büyük bir batarya kullanacağını gösteriyor.

    Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Watch Ultra 2, 784 mAh nominal kapasiteye sahip bir bataryayla gelecek. Samsung'un bu değeri pazarlama tarafında 800 mAh tipik kapasite olarak duyurması bekleniyor. Karşılaştırmak gerekirse mevcut Galaxy Watch Ultra modelinde 590 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Bu da yeni modelde yaklaşık yüzde 35'e varan bir kapasite artışı anlamına geliyor.

    Galaxy Watch 9 tarafında da bazı detaylar netleşmeye başladı. Serinin 40 mm versiyonunun 382 mAh nominal kapasiteli bir batarya taşıyacağı belirtiliyor. Bu modelin de 400 mAh tipik kapasiteyle tanıtılması bekleniyor. Mevcut Galaxy Watch8'in 40 mm sürümünde ise 325 mAh batarya yer alıyordu.

    Öte yandan daha önce ortaya çıkan bilgiler, Galaxy Watch 9'un 44 mm versiyonunda 435 mAh kapasiteli pil kullanılacağını gösteriyordu. Bu kapasite, Galaxy Watch8'in 44 mm modeliyle aynı seviyede kalacak.

    Samsung'un yeni akıllı saat ailesinde Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2'ye ek olarak Galaxy Watch9 Classic modelini de tanıtması bekleniyor. Şirketin yeni saatlerini, Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Fold8 Ultra ile birlikte 22 Temmuz'da düzenleyeceği etkinlikte duyuracağı iddia ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    absolum türkçe yama otomatik arabada frene basınca tak tak ses gelmesi bim pil elektrikli suv motosiklet taşıyan otobüs firmaları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 14C
    Xiaomi Redmi 14C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 13 in&#231; MacBook Air
    Apple M5 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum