Samsung Galaxy Watch Ultra 2'nin batarya detayları sızdırıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni nesil akıllı saatleriyle ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket, Galaxy Watch Ultra 2 modelinde önemli bir batarya yükseltmesi yapmaya hazırlanıyor. Şarj hızında herhangi bir değişiklik beklenmezken, pil kapasitesindeki artış kullanım süresine doğrudan katkı sağlayacak.

Daha büyük pil, aynı şarj hızı

Kısa süre önce Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modellerinin 3C sertifikasyonunda görüntülendiği ve her iki cihazın da 10W şarj desteği sunacağı ortaya çıkmıştı. Bu değer, mevcut nesille aynı seviyede kalıyor. Ancak yeni bir rapor, Samsung'un özellikle Ultra modelinde daha büyük bir batarya kullanacağını gösteriyor.

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Watch Ultra 2, 784 mAh nominal kapasiteye sahip bir bataryayla gelecek. Samsung'un bu değeri pazarlama tarafında 800 mAh tipik kapasite olarak duyurması bekleniyor. Karşılaştırmak gerekirse mevcut Galaxy Watch Ultra modelinde 590 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Bu da yeni modelde yaklaşık yüzde 35'e varan bir kapasite artışı anlamına geliyor.

Galaxy Watch 9 tarafında da bazı detaylar netleşmeye başladı. Serinin 40 mm versiyonunun 382 mAh nominal kapasiteli bir batarya taşıyacağı belirtiliyor. Bu modelin de 400 mAh tipik kapasiteyle tanıtılması bekleniyor. Mevcut Galaxy Watch8'in 40 mm sürümünde ise 325 mAh batarya yer alıyordu.

Öte yandan daha önce ortaya çıkan bilgiler, Galaxy Watch 9'un 44 mm versiyonunda 435 mAh kapasiteli pil kullanılacağını gösteriyordu. Bu kapasite, Galaxy Watch8'in 44 mm modeliyle aynı seviyede kalacak.

Samsung Galaxy Watch'larda anormal pil tüketimi sorunu! 1 ay önce eklendi

Samsung'un yeni akıllı saat ailesinde Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2'ye ek olarak Galaxy Watch9 Classic modelini de tanıtması bekleniyor. Şirketin yeni saatlerini, Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Fold8 Ultra ile birlikte 22 Temmuz'da düzenleyeceği etkinlikte duyuracağı iddia ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Samsung Galaxy Watch Ultra 2'nin batarya detayları sızdırıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: