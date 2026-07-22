Samsung Galaxy Watch Ultra 2 tanıtıldı: Dev batarya, rekor parlaklık ve dahası

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Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi akıllı saati Galaxy Watch Ultra 2'yi tanıttı. Yeni model, bu yıl daha güçlü yonga seti, daha parlak ekran, artırılan depolama alanı ve gelişmiş dayanıklılık özellikleriyle geliyor. İşte Samsung Galaxy Watch Ultra 2 özellikleri.

Daha parlak ekran ve titanyum kasa

Galaxy Watch Ultra 2, 47 mm kasa boyutunu korurken titanyum gövdeyle geliyor. Saat, yalnızca 61.5 gram ağırlığında ve safir kristal cam ile korunuyor. Samsung, cihazın IP68 ve IP69K sertifikalarına ek olarak 10ATM suya dayanıklılık sunduğunu belirtiyor. Ayrıca MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardını karşılayan model, EN13319 sertifikası sayesinde dalış bilgisayarı olarak da kullanılabiliyor.

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Tam Boyutta Gör Yeni modelde 1.52 inç Super AMOLED ekran bulunuyor. Ekran, 5.000 nit tepe parlaklık değerine ulaşarak şimdiye kadarki en parlak Galaxy Watch ekranı olma özelliğini taşıyor. Böylece doğrudan güneş ışığında bile içerikler rahatlıkla görülebiliyor olacak. Pil tarafında da önemli bir yükseltme var. Galaxy Watch Ultra 2, 800 mAh batarya ile tek şarjda 60 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Saat ayrıca kablosuz hızlı şarj desteğiyle geliyor.

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Tam Boyutta Gör Galaxy Watch Ultra 2, Qualcomm'un 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon Wear Elite (SW6100) işlemcisinden güç alıyor. 5 çekirdekli işlemciye 2 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Böylece önceki modele göre depolama kapasitesi iki katına çıkıyor. Saat kutudan Android Wear OS 7 tabanlı One UI Watch 9 ile çıkıyor. Bağlantı tarafında LTE, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC ve çift frekanslı GPS (L1+L5) desteği sunuluyor.

Gelişmiş sağlık ve spor özellikleri

Galaxy Watch Ultra 2, Samsung'un BioActive sensörünün yeni sürümünü kullanıyor. Sensörler arasında kalp atış hızı, SpO2, ivmeölçer, jiroskop, pusula, barometre ile vücut ve su sıcaklığı sensörleri yer alıyor. Ayrıca uyku ve uygu apnesi takibi de sunulan yenilikler arasında. Samsung, saatin bisiklet, koşu, yüzme, dağcılık ve dalış gibi açık hava aktiviteleri için geliştirildiğini belirtiyor. Galaxy Watch Ultra 2, Titanyum Gümüş ve Titanyum Gri olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa çıkacak.

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Samsung Galaxy Watch Ultra 2 fiyatı

Galaxy Watch Ultra 2'nin Avrupa satış fiyatı yaklaşık 750 euro olarak açıklandı. Türkiye fiyatı ise önümüzdeki dakikalarda belli olacak. Türkiye'de 37.999 TL'den ön siparişe açıldı.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 özellikleri

Ekran: 1.52 inç Super AMOLED, 498 × 498 piksel, 5.000 nit, safir kristal cam

İşlemci: Snapdragon Wear Elite (3 nm)

Bellek: 2GB RAM

Depolama: 64 GB

İşletim sistemi: Wear OS 7 tabanlı One UI Watch 9

Bağlantı: LTE, Bluetooth 5.4, çift bant Wi-Fi, NFC, GPS (L1+L5)

Sensörler: BioActive, kalp atış hızı, SpO2, ivmeölçer, jiroskop, pusula, barometre, vücut ve su sıcaklığı, uyku apnesi takibi

Batarya: 800 mAh, kablosuz şarj

Kasa: Titanyum, safir kristal cam

Dayanıklılık: IP68, IP69K, 10ATM, MIL-STD-810H, EN13319

Boyut ve ağırlık: 47.4 × 47.1 × 10.7 mm, 61.5 gram

Renkler: Titanyum Gümüş, Titanyum Gri

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Samsung Galaxy Watch Ultra 2 tanıtıldı: İşte özellikleri

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