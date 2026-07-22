Samsung Galaxy Watch Ultra 2 tanıtıldı: Dev batarya, rekor parlaklık ve dahası

Daha parlak ekran ve titanyum kasa
Galaxy Watch Ultra 2, 47 mm kasa boyutunu korurken titanyum gövdeyle geliyor. Saat, yalnızca 61.5 gram ağırlığında ve safir kristal cam ile korunuyor. Samsung, cihazın IP68 ve IP69K sertifikalarına ek olarak 10ATM suya dayanıklılık sunduğunu belirtiyor. Ayrıca MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardını karşılayan model, EN13319 sertifikası sayesinde dalış bilgisayarı olarak da kullanılabiliyor.
Gelişmiş sağlık ve spor özellikleri
Galaxy Watch Ultra 2, Samsung'un BioActive sensörünün yeni sürümünü kullanıyor. Sensörler arasında kalp atış hızı, SpO2, ivmeölçer, jiroskop, pusula, barometre ile vücut ve su sıcaklığı sensörleri yer alıyor. Ayrıca uyku ve uygu apnesi takibi de sunulan yenilikler arasında. Samsung, saatin bisiklet, koşu, yüzme, dağcılık ve dalış gibi açık hava aktiviteleri için geliştirildiğini belirtiyor. Galaxy Watch Ultra 2, Titanyum Gümüş ve Titanyum Gri olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa çıkacak.
Samsung Galaxy Watch Ultra 2 fiyatı
Galaxy Watch Ultra 2'nin Avrupa satış fiyatı yaklaşık 750 euro olarak açıklandı. Türkiye fiyatı ise önümüzdeki dakikalarda belli olacak. Türkiye'de 37.999 TL'den ön siparişe açıldı.
Samsung Galaxy Watch Ultra 2 özellikleri
- Ekran: 1.52 inç Super AMOLED, 498 × 498 piksel, 5.000 nit, safir kristal cam
- İşlemci: Snapdragon Wear Elite (3 nm)
- Bellek: 2GB RAM
- Depolama: 64 GB
- İşletim sistemi: Wear OS 7 tabanlı One UI Watch 9
- Bağlantı: LTE, Bluetooth 5.4, çift bant Wi-Fi, NFC, GPS (L1+L5)
- Sensörler: BioActive, kalp atış hızı, SpO2, ivmeölçer, jiroskop, pusula, barometre, vücut ve su sıcaklığı, uyku apnesi takibi
- Batarya: 800 mAh, kablosuz şarj
- Kasa: Titanyum, safir kristal cam
- Dayanıklılık: IP68, IP69K, 10ATM, MIL-STD-810H, EN13319
- Boyut ve ağırlık: 47.4 × 47.1 × 10.7 mm, 61.5 gram
- Renkler: Titanyum Gümüş, Titanyum Gri