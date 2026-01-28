Samsung Galaxy Wide Fold, iPhone Fold’a rakip olmaya hazırlanıyor

Samsung, Galaxy Wide Fold için lansman çizelgesini ve üretim hedefini netleştiriyor
Sektöre yakın kaynaklara göre Samsung, Galaxy Wide Fold için yaklaşık bir milyon adetlik bir seri üretim planı oluşturmuş durumda. Bu rakam, şirketin ürüne duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Galaxy Z Fold 8’e benzer şekilde kitap formunda katlanacağı belirtilen cihazın; iç ekranda 7,6 inçlik bir panel sunacağı, kapak ekranının ise 5,4 inç boyutunda olacağı ifade ediliyor. 4:3 en boy oranına sahip olması beklenen cihaz, mevcut Galaxy Z Fold serisiyle kullanıcıların aşina olduğu ekran deneyimini daha geniş bir en boy oranıyla sunmayı amaçlıyor.
Apple cephesinde ise iPhone Fold için çok daha iddialı satış tahminleri konuşuluyor. İlk katlanabilir iPhone'un satışlarının 10 milyon adede ulaşabileceği öngörülüyor. Samsung'un ise yılda yaklaşık 5 milyon katlanabilir akıllı telefon sattığı düşünüldüğünde Galaxy Wide Fold'un bu dengeyi değiştirmek üzere konumlandırıldığı söylenebilir.