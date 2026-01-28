Teknoloji devi Samsung, Apple’ın beklenen iPhone Fold modeline doğrudan rakip olacak Galaxy Wide Fold için seri üretim hazırlıklarına başladı. Gelen bilgilere göre şirket, pasaport tarzı olarak tanımlanan bu yeni katlanabilir akıllı telefonu 2026 yılının ikinci yarısında tanıtmayı hedefliyor. Yeni raporlar, Samsung'un tedarik zinciriyle üretim planları üzerinde çalıştığını ve lansman takviminin netleşmeye başladığını ortaya çıkardı.

Samsung, Galaxy Wide Fold için lansman çizelgesini ve üretim hedefini netleştiriyor

Sektöre yakın kaynaklara göre Samsung, Galaxy Wide Fold için yaklaşık bir milyon adetlik bir seri üretim planı oluşturmuş durumda. Bu rakam, şirketin ürüne duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Galaxy Z Fold 8’e benzer şekilde kitap formunda katlanacağı belirtilen cihazın; iç ekranda 7,6 inçlik bir panel sunacağı, kapak ekranının ise 5,4 inç boyutunda olacağı ifade ediliyor. 4:3 en boy oranına sahip olması beklenen cihaz, mevcut Galaxy Z Fold serisiyle kullanıcıların aşina olduğu ekran deneyimini daha geniş bir en boy oranıyla sunmayı amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy Wide Fold’un tanıtım zamanlaması da dikkat çekici. Raporlara göre cihaz, Samsung’un genellikle Temmuz ayında düzenlediği ikinci Galaxy Unpacked etkinliğinde sahne alabilir. Bu senaryoda Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Fold 8 modelleriyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Böyle bir lansman, Samsung’un katlanabilir ürün gamını tek bir etkinlikte genişleterek farklı kullanıcı profillerine hitap etmesini sağlayabilir.

Apple cephesinde ise iPhone Fold için çok daha iddialı satış tahminleri konuşuluyor. İlk katlanabilir iPhone’un satışlarının 10 milyon adede ulaşabileceği öngörülüyor. Samsung’un ise yılda yaklaşık 5 milyon katlanabilir akıllı telefon sattığı düşünüldüğünde Galaxy Wide Fold’un bu dengeyi değiştirmek üzere konumlandırıldığı söylenebilir.

Samsung Galaxy Wide Fold, iPhone Fold'a rakip olmaya hazırlanıyor

