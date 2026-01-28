Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Wide Fold, iPhone Fold’a rakip olmaya hazırlanıyor

    Samsung, Galaxy Wide Fold için seri üretime hazırlanıyor. Pasaport tarzı katlanabilir modelin 2026’nın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. İşte detaylar:  

    Samsung Galaxy Wide Fold, iPhone Fold’a rakip olmaya hazırlanıyor
    Teknoloji devi Samsung, Apple’ın beklenen iPhone Fold modeline doğrudan rakip olacak Galaxy Wide Fold için seri üretim hazırlıklarına başladı. Gelen bilgilere göre şirket, pasaport tarzı olarak tanımlanan bu yeni katlanabilir akıllı telefonu 2026 yılının ikinci yarısında tanıtmayı hedefliyor. Yeni raporlar, Samsung'un tedarik zinciriyle üretim planları üzerinde çalıştığını ve lansman takviminin netleşmeye başladığını ortaya çıkardı.

    Samsung, Galaxy Wide Fold için lansman çizelgesini ve üretim hedefini netleştiriyor

    Sektöre yakın kaynaklara göre Samsung, Galaxy Wide Fold için yaklaşık bir milyon adetlik bir seri üretim planı oluşturmuş durumda. Bu rakam, şirketin ürüne duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Galaxy Z Fold 8’e benzer şekilde kitap formunda katlanacağı belirtilen cihazın; iç ekranda 7,6 inçlik bir panel sunacağı, kapak ekranının ise 5,4 inç boyutunda olacağı ifade ediliyor. 4:3 en boy oranına sahip olması beklenen cihaz, mevcut Galaxy Z Fold serisiyle kullanıcıların aşina olduğu ekran deneyimini daha geniş bir en boy oranıyla sunmayı amaçlıyor.

    Samsung Galaxy Wide Fold, iPhone Fold’a rakip olmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Galaxy Wide Fold’un tanıtım zamanlaması da dikkat çekici. Raporlara göre cihaz, Samsung’un genellikle Temmuz ayında düzenlediği ikinci Galaxy Unpacked etkinliğinde sahne alabilir. Bu senaryoda Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Fold 8 modelleriyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Böyle bir lansman, Samsung’un katlanabilir ürün gamını tek bir etkinlikte genişleterek farklı kullanıcı profillerine hitap etmesini sağlayabilir.

    Apple cephesinde ise iPhone Fold için çok daha iddialı satış tahminleri konuşuluyor. İlk katlanabilir iPhone’un satışlarının 10 milyon adede ulaşabileceği öngörülüyor. Samsung’un ise yılda yaklaşık 5 milyon katlanabilir akıllı telefon sattığı düşünüldüğünde Galaxy Wide Fold’un bu dengeyi değiştirmek üzere konumlandırıldığı söylenebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aile hekimi sağlık raporu vermiyor akü nasıl şarj edilir 3 aydır geçmeyen bademcik şişmesi c200d hangi motor far cry 5 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook Go
    Asus Vivobook Go
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum