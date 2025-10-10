Giriş
    Samsung Galaxy XR'ın bütün detayları belli oldu: İddialı özelliklerle geliyor

    Samsung’un uzun süredir beklenen Project Moohan isimli XR başlığı gün yüzüne çıktı. Şirketin yakında tanıtacağı Galaxy XR karma gerçeklik başlığıyla ilgili neredeyse tüm detaylar ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy XR'ın bütün detayları belli oldu: İddialı geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung’un uzun süredir beklenen Project Moohan isimli XR (genişletilmiş gerçeklik) başlığı gün yüzüne çıktı. Lansmana haftalar kala yaşanan büyük bir sızıntı, şirketin yakında tanıtacağı Galaxy XR karma gerçeklik başlığıyla ilgili neredeyse tüm detayları ortaya koydu.

    Samsung Galaxy XR neler sunacak?

    Android Headlines tarafında sızdırılan bilgiler, cihazın hafif bir tasarıma, 4K micro-OLED ekrana, üst düzey donanıma ve arayüze entegre edilmiş yapay zeka özelliklerine sahip olduğunu gösteriyor. Cihaz, görünüm ve kullanım açısından Apple Vision Pro’ya oldukça benziyor.

    Samsung Galaxy XR'ın bütün detayları belli oldu: İddialı geliyor Tam Boyutta Gör
    Galaxy XR, kavisli ön vizör, mat metalik çerçeve ve yumuşak iç pedlerle şık ve modern bir görünüme sahip. 545 gram ağırlığındaki başlık, Apple Vision Pro’dan daha hafif. Arka kısımda yer alan ayar tekerleği, kullanıcının başlık gerginliğini rahatlıkla ayarlamasına olanak tanıyor. Samsung ayrıca havalandırma kanalları ve çıkarılabilir ışık kalkanları ekleyerek konforu ön planda tuttuyor.
    Samsung Galaxy XR'ın bütün detayları belli oldu: İddialı geliyor
    Galaxy XR, sektördeki en yüksek görüntü kalitesini hedefliyor. Cihazda iki adet 4K micro-OLED panel bulunuyor ve toplamda 4.032 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Bu değer, Vision Pro’nun 3.386 PPI seviyesinden daha yüksek.

    Gücünü Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 yongasından alan başlık, her göz için 4.3K çözünürlükte 90 fps görüntü sağlayabiliyor. Ayrıca karma gerçeklik işlemlerini yüksek verimle gerçekleştirilmesini sağlıyor.

    Samsung Galaxy XR'ın bütün detayları belli oldu: İddialı geliyor Tam Boyutta Gör
    Sensör tarafında ise altı kameralı bir sistem, geçiş, konum takibi ve ortam haritalaması görevlerini yerine getiriyor. Yapay zeka destekli göz ve el takibi sayesinde arayüzde doğal bir şekilde gezinmek mümkün.

    Bağlantı özellikleri arasında Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 yer alıyor. Pil ömrü ise yaklaşık 2 saat aktif kullanım veya 2,5 saat medya oynatımı olarak belirtiliyor.

    Galaxy XR, Samsung’un yeni geliştirdiği One UI XR arayüzünü kullanıyor. Bu sistem, Android’in tanıdık yapısını üç boyutlu bir uzamsal ortamda yeniden yorumluyor. Sızıntıda, Kamera, Galeri, Tarayıcı, YouTube, Netflix, Haritalar ve Google Fotoğraflar'ın 3 boyutlu uzayda yüzdüğü ekran görüntüleri yer alıyor. Ayrıca, Google Gemini AI, sistem kısayolları ve aramayı barındıran kalıcı bir görev çubuğu da dikkatleri çekiyor.

    Samsung Galaxy XR'ın bütün detayları belli oldu: İddialı geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, başlıkla birlikte analog çubuklara, tetik tuşlarına ve dokunsal titreşim desteğine sahip iki adet 6-DoF (6 serbestlik derecesi) kontrolcü sunacak.Kullanıcılar dilerse el hareketleriyle veya ses komutlarıyla da etkileşim kurabilecek.

    Sızıntıya göre Samsung, Galaxy XR’yi 21 veya 22 Ekim’de tanıtacak. Ön kayıtlar ise Ekim ortasında başlayacak. Başlığın fiyatının 1.800-2.000 dolar arasında olması bekleniyor. Bu da cihazın, Apple Vision Pro’nun 3.499 dolarlık fiyatına göre oldukça rekabetçi bir fiyata sahip olacağı anlamına geliyor.

    Samsung Galaxy XR özellikleri

    • Ekran : Çift 4K micro-OLED panel, 29 milyon piksel, 4.032 PPI
    • İşlemci :  Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2
    • Yazılım: Samsung One UI XR
    • Ses : Çift yönlü uzamsal ses destekli hoparlörler
    • Sensörler : El, göz ve ses takibi
    • Kontrolcüler : Analog çubuklar ve dokunsal geri bildirime sahip iki adet 6-DoF Galaxy XR kontrolcüsü
    • Pil Ömrü : Genel kullanımda yaklaşık 2 saat, video oynatmada 2,5 saat
    • Ağırlık : 545 gram
    • Tuşlar : Ses ve üst fonksiyon tuşları
    • Diğer Özellikler : 6 ön kamera, LED ışık, güç bağlantısı, havalandırma delikleri ve çıkarılabilir ışık kalkanları
