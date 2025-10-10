Samsung Galaxy XR'ın bütün detayları belli oldu: İddialı özelliklerle geliyor

Samsung Galaxy XR neler sunacak?
Android Headlines tarafında sızdırılan bilgiler, cihazın hafif bir tasarıma, 4K micro-OLED ekrana, üst düzey donanıma ve arayüze entegre edilmiş yapay zeka özelliklerine sahip olduğunu gösteriyor. Cihaz, görünüm ve kullanım açısından Apple Vision Pro’ya oldukça benziyor.
Gücünü Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 yongasından alan başlık, her göz için 4.3K çözünürlükte 90 fps görüntü sağlayabiliyor. Ayrıca karma gerçeklik işlemlerini yüksek verimle gerçekleştirilmesini sağlıyor.
Bağlantı özellikleri arasında Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 yer alıyor. Pil ömrü ise yaklaşık 2 saat aktif kullanım veya 2,5 saat medya oynatımı olarak belirtiliyor.
Galaxy XR, Samsung’un yeni geliştirdiği One UI XR arayüzünü kullanıyor. Bu sistem, Android’in tanıdık yapısını üç boyutlu bir uzamsal ortamda yeniden yorumluyor. Sızıntıda, Kamera, Galeri, Tarayıcı, YouTube, Netflix, Haritalar ve Google Fotoğraflar'ın 3 boyutlu uzayda yüzdüğü ekran görüntüleri yer alıyor. Ayrıca, Google Gemini AI, sistem kısayolları ve aramayı barındıran kalıcı bir görev çubuğu da dikkatleri çekiyor.
Sızıntıya göre Samsung, Galaxy XR’yi 21 veya 22 Ekim’de tanıtacak. Ön kayıtlar ise Ekim ortasında başlayacak. Başlığın fiyatının 1.800-2.000 dolar arasında olması bekleniyor. Bu da cihazın, Apple Vision Pro’nun 3.499 dolarlık fiyatına göre oldukça rekabetçi bir fiyata sahip olacağı anlamına geliyor.
Samsung Galaxy XR özellikleri
- Ekran : Çift 4K micro-OLED panel, 29 milyon piksel, 4.032 PPI
- İşlemci : Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2
- Yazılım: Samsung One UI XR
- Ses : Çift yönlü uzamsal ses destekli hoparlörler
- Sensörler : El, göz ve ses takibi
- Kontrolcüler : Analog çubuklar ve dokunsal geri bildirime sahip iki adet 6-DoF Galaxy XR kontrolcüsü
- Pil Ömrü : Genel kullanımda yaklaşık 2 saat, video oynatmada 2,5 saat
- Ağırlık : 545 gram
- Tuşlar : Ses ve üst fonksiyon tuşları
- Diğer Özellikler : 6 ön kamera, LED ışık, güç bağlantısı, havalandırma delikleri ve çıkarılabilir ışık kalkanları
