Samsung ve Google’dan ilk Android XR başlığı: Galaxy XR tanıtıldı

Samsung, Google ile ortak geliştirdiği ilk karma gerçeklik başlığı Galaxy XR’ı resmen tanıttı. Android XR platformunu kullanan ilk ürün olma özelliğini taşıyan Galaxy XR, ABD ve Güney Kore’de 1.800 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Bu da Galaxy XR’ı neredeyse Apple Vision Pro’nun yarı fiyatına sahip olduğu anlamına geliyor.

Teknik detaylarında neler var?

Samsung Galaxy XR’ın kalbinde Qualcomm’un Snapdragon XR2+ Gen 2 yonga seti yer alıyor. Bu işlemci, karma gerçeklik uygulamaları için optimize edilmiş yüksek performans ve enerji verimliliği sağlıyor. Görüntü tarafında ise cihaz, 29 milyon piksel sunan micro OLED ekran ile öne çıkıyor. 3.552 x 3.840 piksel çözünürlük ve %96 DCI-P3 renk gamı desteği sunan panel, Apple Vision Pro’ya göre 6 milyon piksel daha fazla yoğunluk sunuyor. Ancak yenileme hızı tarafında Galaxy XR, 90 Hz sınırında kalırken Vision Pro 120 Hz’e ulaşabiliyor.

Cihazda iki adet yüksek çözünürlüklü geçişli kamera, çevresel izleme için altı harici sensör ve göz takibi yapan iki sensör bulunuyor. Galaxy XR, bu kameralar sayesinde karma gerçeklik (MR) modunda doğal el hareketlerini algılayabiliyor ve jestlerle kontrol imkânı sunuyor. Ayrıca iris tanıma sistemi, hem cihaz kilidini açmak hem de bazı uygulamalarda parola girişi yapmak için kullanılabiliyor. Kullanıcılar isterlerse fiziksel kontrolcüler, klavye veya fare bağlayarak da cihazı yönetebiliyor.

Ses tarafında ise Galaxy XR, Dolby Atmos destekli çift hoparlör ve altı mikrofon içeriyor. Pil ömrü ise genel kullanımda iki saat, video oynatımında 2,5 saat olarak belirtilmiş. Batarya paketi harici olarak tasarlanmış ve 302 gram ağırlığında. Başlığın kendisi 545 gram gelirken, bu değer Vision Pro’dan yaklaşık 200 gram daha hafif.

Galaxy XR'nin optiklerinin gözler arası mesafesi 54~70 mm ve gerekirse takılabilir reçeteli lensler satın almak mümkün. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bulunuyor.

Android XR ve Gemini entegrasyonu

Tam Boyutta Gör Galaxy XR, Google’ın yeni nesil Android XR işletim sistemi ile çalışıyor. Bu sistem, tamamen Gemini yapay zekası üzerine inşa edilmiş ilk Android platformu. Tüm Google Play Store uygulamaları başlıkta çalışabiliyor. Ancak bazıları karma gerçeklik için yeniden tasarlanmış durumda. Örneğin Google Maps, Gemini sayesinde kişiselleştirilmiş önerilerle 3D “Immersive View” modunda gezilebiliyor. Google Photos 2D fotoğrafları uzaysal görünüme dönüştürürken, YouTube uygulamasında Gemini videolar hakkında ek bilgi sağlayabiliyor.

Kullanıcılar, geçişli kamera sayesinde çevrelerindeki nesnelere bakarak Circle to Search ile bilgi arayabiliyor. Ayrıca Google TV, Chrome ve Google Meet de Android XR’a özel sürümleriyle yer alıyor. İşletim sistemi çoklu görev desteği sunuyor. Haliyle birden fazla uygulama yeniden boyutlandırılabilir pencereler halinde aynı anda görüntülenebiliyor.

Eğlence, oyun ve içerik üretimi

Galaxy XR, 4K çözünürlükte sinema modu sunuyor ve 180 ile 360 derece VR içerik kütüphanesine erişim sağlıyor. Crunchyroll, HBO Max ve Peacock gibi platformlar Android XR sürümlerini hazırlamış durumda. Spor severler, MLB ve Fox Sports gibi uygulamalarda çoklu görüntüleme modunu kullanabiliyor.

İçerik üreticileri için Adobe Project Pulsar desteği dikkat çekiyor. Bu uygulama sayesinde videolara 3D derinlik eklenebiliyor ve altyazılar sahne arkasına yerleştirilebiliyor. Oyun tarafında NFL Pro Era ve Inside [JOB] gibi VR oyunları platformda yer alıyor. Uyumlu oyunlarda Gemini, gerçek zamanlı koçluk ve oyun içi ipuçları sağlayabiliyor.

Ekosistem genişliyor

Galaxy XR, Google’ın Android XR vizyonunun ilk adımı olarak görülüyor. Şirket, Samsung ile birlikte yalnızca başlıklara değil, aynı zamanda akıllı gözlükler kategorisine de yatırım yapıyor. Bu kapsamda Warby Parker iş birliğiyle geliştirilen Android XR akıllı gözlükleri yakında tanıtılacak.

Samsung Galaxy XR fiyatı ve çıkış tarihi

Galaxy XR, ABD ve Güney Kore’de 1.800 dolara satışa sunuldu. Ek olarak Galaxy XR Travel Case ve Galaxy XR Controller aksesuarları 250 dolar fiyatla satılacak. Samsung, yıl sonuna kadar cihazı satın alanlara Explorer Pack hediye ediyor. Bu paket içinde 12 ay Google AI Pro, YouTube Premium ve Google Play Pass erişiminin yanında ayrıca NFL Pro Era, Project Pulsar, Calm ve Asteroid uygulamaları yer alıyor. ABD kullanıcıları 2025–26 sezonu için NBA League Pass, Kore’deki kullanıcılar ise Coupang Play Sports Pass aboneliği elde ediyor.

