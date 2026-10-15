Samsung katlanabilir telefon ailesini büyütüyor: İki yeni model gündemde

Sızıntılarıyla tanınan TheGalox isimli kaynağa göre şirket, Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9, Galaxy Z Fold 9 Ultra ve Galaxy Z TriFold 2 modellerinin yanı sıra Galaxy Z Fold 9 Pro ve Galaxy Z Slide isimli iki yeni cihaz üzerinde de çalışıyor olabilir. Özellikle Galaxy Z Slide, katlanmak yerine genişleyebilen ekranıyla Samsung’un yeni bir telefon kategorisine adım atabileceğine işaret ediyor.
Sızıntıya göre Samsung, yeni nesil cihazlarında pil ömrü, kalınlık ve ağırlık konusunda da iyileştirmeler yapmayı hedefliyor. Üçe katlanır Galaxy Z TriFold 2'nin ise seride tanıtılacak ilk modellerden biri olması bekleniyor.
Samsung Galaxy Z serisine iki yeni model eklenebilir
Galaxy Z Fold 9 Pro ismi, Samsung'un katlanabilir telefonlarında yeni bir üst segment oluşturabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Bu modelin standart Galaxy Z Fold 9 ile Galaxy Z Fold 9 Ultra arasında konumlandırılması mümkün. Ancak cihazın hangi özelliklerle diğer modellerden ayrılacağı, ekran boyutları veya donanımı hakkında henüz somut bir bilgi bulunmuyor. Dolayısıyla Pro modelinin ürün ailesindeki konumu şimdilik yalnızca bir tahminden ibaret.
Galaxy Z Slide, genişleyebilir ekranıyla fark yaratabilir
Sızıntının en dikkat çekici bölümü ise Galaxy Z Slide oldu. Samsung'un katlanabilir telefonlardan farklı olarak ekranını yana veya yukarı doğru genişletebilen bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı daha önce de gündeme gelmişti. Haziran ayında ortaya çıkan raporlarda, şirketin geçici olarak Galaxy Z Slide adıyla anılan bir model geliştirdiği iddia edilmişti.
Önceki raporlarda Samsung'un ilk genişleyebilir ekranlı telefonunu 2028'in ilk yarısında tanıtmayı hedeflediği ileri sürülmüştü. Yeni sızıntıda cihazın 2027 model ailesiyle birlikte anılması, şirketin planlarını öne çekmiş olabileceği gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: