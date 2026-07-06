Tam Boyutta Gör Uzun zamandır söylentiler daha ince ve hafif Galaxy Z Flip 8'e işaret ediyordu. Güvenilir bir kaynak bu iddiaları güçlendirdi. Son sızıntı doğruysa, Samsung'un bir sonraki katlanabilir telefonu inanılmaz derecede ince ve taşıması kolay olacak.

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Galaxy Z Flip 8 boyutları ortaya çıktı

Hatırlatma açısından, Galaxy Z Flip 7, açıldığında 6.5 ​​mm, katlandığında 13.7 mm kalınlığında ve oldukça ince bir telefondu. Yaklaşan Flip 8 modeli, daha da ince bir profile sahip olacak.

Galaxy Z Flip 8, katlandığında 13.2 mm, açıldığında 6.1 mm olacak. Cihaz ayrıca biraz ağırlık kaybedecek; ağırlığı 188 gramdan 180 grama düşecek. Bu farklar çok az; daha ince ve hafif gövde, günlük kullanımda bir fark yaratacak mı yoksa kâğıt üzerinde mi kalacak, bunu Unpacked etkinliğinden sonra Samsung, cihazı deneyimlemeye izin verdiğinde anlaşılacak.

Z Flip 8: 13.2 mm | 6.1 mm

Z Flip 7: 13.7 mm | 6.5 mm

Z Flip 6: 14.9 mm | 6.9 mm

Z Flip 5: 15.1 mm | 6.9 mm

Z Flip 4: 17.1 mm | 6.9 mm

Z Flip 3: 17.1 mm | 6.9 mm

Z Flip: 17.3 mm | 7.2 mm

Yeni model, daha hafif tasarım dışında ana katlanır ekranda daha az görünür kıvrım da dahil olmak üzere birçok önemli alanda iyileştirmeler getirecek. Dış kapak ekranı, özel bir başlatıcıya ihtiyaç duymadan daha fazla uygulama açmanıza olanak tanıyabilirken, şarj hızı da nihayet 25W'tan 45W'a çıkıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 8 ne zaman çıkacak?

Her zaman olduğu gibi, bu ayrıntılar Samsung duyurusunu yapana kadar resmi olmayan bilgiler olarak kalıyor. Ancak, çok uzun süre beklemeyeceğiz. Samsung'un Galaxy Z Flip 8’i Galaxy Z Fold 8 ve Fold 8 Ultra ile birlikte bu ayın sonlarına doğru muhtemelen 22 Temmuz'da düzenleyeceği yeni Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Z Flip 8 geliyor: Serinin en ince modeli olacak

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