Samsung Galaxy Z Flip 8'in tasarımı ortaya çıktı: Büyük ölçüde benzer

Galaxy Z Flip 8 selefiyle aynı tasarıma sahip olacak
Tasarım tarafında Samsung’un büyük bir değişikliğe gitmediği görülüyor. Galaxy Z Flip 8, genel hatlarıyla Galaxy Z Flip 7 modeline oldukça benzer bir görünüm sunuyor. Ancak, render görüntüleri CAD dosyalarından oluşturulduğu için, gerçek üründe ufak farklılıkların olabileceği belirtiliyor.
Ekran tarafında ise değişiklik yok. Dış kapak ekranının 4.1 inç, iç ana ekranın ise 6.9 inç olması bekleniyor ve bu değerler Samsung Galaxy Z Flip 7 ile aynı seviyede kalıyor. Diğer özellikler ise şu an için bilinmiyor.
Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarının tanıtım tarihi henüz belli olmasa da, geçtiğimiz sene baz alınırsa Temmuz ayında piyasaya sürülmesi olası.
