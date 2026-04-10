Samsung Galaxy Z Flip 8'in tasarımı ortaya çıktı: Büyük ölçüde benzer

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Daha önce katlanabilir Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Wide modellerine ait render’ları görmüştük. Samsung Galaxy Z Flip 8 için ortaya çıkan yeni görseller, serinin eksik kalan parçasını da tamamladı. Sızıntılarıyla bilinen OnLeaks, cihazın tasarımını MySmartPrice üzerinden paylaştı.

Galaxy Z Flip 8 selefiyle aynı tasarıma sahip olacak

Tasarım tarafında Samsung’un büyük bir değişikliğe gitmediği görülüyor. Galaxy Z Flip 8, genel hatlarıyla Galaxy Z Flip 7 modeline oldukça benzer bir görünüm sunuyor. Ancak, render görüntüleri CAD dosyalarından oluşturulduğu için, gerçek üründe ufak farklılıkların olabileceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Boyutlara bakıldığında küçük farklar dikkat çekiyor. Yeni model açıldığında 166.8 x 75.4 x 6.6 mm, kapalıyken ise 85.4 x 75.4 x 13.2 mm ölçülerine sahip. Önceki model olan Galaxy Z Flip 7 ise açıldığında 166.7 x 75.2 x 6.5 mm, kapalıyken 85.5 x 75.2 x 13.7 mm boyutlarındaydı. Yani Flip 8, kapalı durumda yaklaşık yarım milimetre daha ince olacak. Ancak bu farkın günlük kullanımda hissedilmesi oldukça zor.

One UI 8.5 beta alacak yeni cihazlar açıklandı: İşte o modeller 6 sa. önce eklendi

Ekran tarafında ise değişiklik yok. Dış kapak ekranının 4.1 inç, iç ana ekranın ise 6.9 inç olması bekleniyor ve bu değerler Samsung Galaxy Z Flip 7 ile aynı seviyede kalıyor. Diğer özellikler ise şu an için bilinmiyor.

Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarının tanıtım tarihi henüz belli olmasa da, geçtiğimiz sene baz alınırsa Temmuz ayında piyasaya sürülmesi olası.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: