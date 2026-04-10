Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Flip 8'in tasarımı ortaya çıktı: Büyük ölçüde benzer

    Samsung'un yeni kapaklı katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 8'e ait render görselleri paylaşıldı. Bu görsellere göre, cihaz Galaxy Z Flip 7 modeline oldukça benzer bir görünüm sunuyor.

    Daha önce katlanabilir Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Wide modellerine ait render’ları görmüştük. Samsung Galaxy Z Flip 8 için ortaya çıkan yeni görseller, serinin eksik kalan parçasını da tamamladı. Sızıntılarıyla bilinen OnLeaks, cihazın tasarımını MySmartPrice üzerinden paylaştı.

    Galaxy Z Flip 8 selefiyle aynı tasarıma sahip olacak

    Tasarım tarafında Samsung’un büyük bir değişikliğe gitmediği görülüyor. Galaxy Z Flip 8, genel hatlarıyla Galaxy Z Flip 7 modeline oldukça benzer bir görünüm sunuyor. Ancak, render görüntüleri CAD dosyalarından oluşturulduğu için, gerçek üründe ufak farklılıkların olabileceği belirtiliyor.

    Boyutlara bakıldığında küçük farklar dikkat çekiyor. Yeni model açıldığında 166.8 x 75.4 x 6.6 mm, kapalıyken ise 85.4 x 75.4 x 13.2 mm ölçülerine sahip. Önceki model olan Galaxy Z Flip 7 ise açıldığında 166.7 x 75.2 x 6.5 mm, kapalıyken 85.5 x 75.2 x 13.7 mm boyutlarındaydı. Yani Flip 8, kapalı durumda yaklaşık yarım milimetre daha ince olacak. Ancak bu farkın günlük kullanımda hissedilmesi oldukça zor.

    Ekran tarafında ise değişiklik yok. Dış kapak ekranının 4.1 inç, iç ana ekranın ise 6.9 inç olması bekleniyor ve bu değerler Samsung Galaxy Z Flip 7 ile aynı seviyede kalıyor. Diğer özellikler ise şu an için bilinmiyor.

    Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarının tanıtım tarihi henüz belli olmasa da, geçtiğimiz sene baz alınırsa Temmuz ayında piyasaya sürülmesi olası.

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oneplus 15 kılıf motor subap lastiği arızası nasıl anlaşılır km düşürme fiyatı kapı zili takılı kaldı ne yapmalıyım çin topu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook S14
    ASUS Vivobook S14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum