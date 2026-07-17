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    Galaxy Z Flip 8'in tüm özellikleri sızdırıldı: Tasarım değişmiyor!

    Önümüzdeki hafta gerçekleşecek Unpacked etkinliğinden önce yeni katlanabilir telefonlardan Galaxy Z Flip8'in tüm teknik detayları ortaya çıktı. İşte Samsung Z Flip 8 hakkında bilinen her şey:

    Samsung Galaxy Z Flip 8 teknik özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni nesil katlanabilir kapaklı telefonu Galaxy Z Flip 8'i 22 Temmuz'da tanıtacak. Büyük bir sızıntı, neredeyse her detayı ortaya çıkardı. İşte Z Flip8’in teknik özellikleri:

    Tasarım ve Ekran

    Galaxy Z Flip 8, kompakt form faktöründe ikonik kapaklı tasarımı koruyacak. Telefonun boyutlarının, katlandığında 75,4 x 85,4 x 13,2 mm, açıldığında ise 75,4 x 166,8 x 6,6 mm ölçülerinde olacağı söyleniyor. Bu da yeni modeli katlanmış halde önceki Galaxy Z Flip 7'den (13,7 mm) biraz daha ince yapıyor. Benzer şekilde, 180 g ağırlığıyla önceki modelden 8 gram daha hafif olacak.

    Galaxy Z Flip8, 6.9 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekrana sahip olacak. Ekran, 2520 x 1080 çözünürlüğü ve 1Hz ile 120Hz arasında değişen uyarlanabilir yenileme hızını destekleyecek. 4.1 inçlik Super AMOLED kapak ekranı mevcut. Dış ekran da 120Hz yenileme hızı ve 1048 x 948 çözünürlük sunuyor. Samsung’un kapak ekranında Corning Gorilla Glass Victus 2 ve Armor Aluminum çerçeve kullandığı söyleniyor. Telefon, IP48 su geçirmez derecesine sahip.

    Performans ve Kamera

    Galaxy Z Flip 8, Samsung'un 2nm işlem teknolojisiyle üretilen kendi amiral gemisi çipi Exynos 2600 ile gelecek. Bu, Galaxy S26 ve S26+ modelinde bulunan işlemci. Yeni katlanabilir telefonun bazı ülkelerde Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle geleceğine dair söylentiler var. Ancak, bunun doğru olup olmadığını öğrenmek için Unpacked'i beklememiz gerekecek.

    Telefonun muhtemelen 12GB RAM ile gelmesi ve 256GB ve 512GB olmak üzere iki depolama seçeneği sunması bekleniyor.

    Samsung Z Flip 8'in çift kamera sistemine sahip olacağı söyleniyor: 50 MP ana kamera (f/1.8, OIS) ve 12 MP ultra geniş açılı lens (f/2.2). Selfie'ler ve görüntülü görüşmeler için f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10 MP ön sensör olacak. Kamera kurulumunda önceki nesile kıyasla bir fark olmayacak gibi görünüyor.

    Batarya, Şarj ve Yazılım

    Samsung, pil konusunda iyileştirme sunmuyor. Galaxy Z Flip 8, selefiyle aynı kapasitede, 4300 mAh'lik pile sahip olacak. Pil boyutu değişmeden kalırken, Samsung şarj hızını artırabilir. Telefonun 45W kablolu hızlı şarjı destekleyeceği söyleniyor. Galaxy Z Flip 7, 25 watt’a kadar hızlı şarjı destekliyor.

    Yazılım tarafında, Galaxy Z Flip8, One UI 9 (Android 17) ile gelecek. One UI 9’un katlanabilir cihazlarda daha iyi deneyim sunacağı ve günlük görevleri hızlandıracak bir dizi yeni yapay zeka özelliği getireceği biliniyor. Samsung, bu cihaz için yedi yıl büyük Android işletim sistemi güncellemeleri sunacak, yani Android 24’e kadar güncelleme alacak.

    Fiyatı ve çıkış tarihi

    Samsung’un Galaxy Z Flip 8 ve Z Fold 8 katlanır telefonlarını 22 Temmuz’da ön siparişe açması bekleniyor. Z Flip8’in 1.199 dolar, Z Fold8’in de 2.199 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulacağı konuşuluyor.

    Samsung Galaxy Z Flip 8 özellikleri (beklenen)

    Samsung Galaxy Z Flip8 teknik özellikleri beklenen Tam Boyutta Gör

    • İç ekran: 6.9 inç, Dynamic AMOLED 2x, 120Hz
    • Kapak ekranı: 4.1 inç, Super AMOLED
    • Kamera: 50MP (geniş), 12MP (ultra geniş), 10MP (selfie)
    • İşlemci: Exynos 2600
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 256GB/512GB
    • Batarya: 4,300 mAh, 45W şarj
    • Boyut: 75,4 x 85,4 x 13,2mm (katlı) / 75,4 x 166,8 x 6,6mm (açık)
    • Ağırlık: 180 gr
    • Yazılım: One UI 9, Android 17
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