Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy Z Flip serisini sonlandırabilir: İşte nedeni

    Samsung, Galaxy Z Flip serisini sonlandırabilir. Şirket, katlanabilir kapaklı telefonların yerini kaydırılabilir (rollable) ekranlı bir modele bırakmaya hazırlanıyor.

    Samsung, Galaxy Z Flip serisini sonlandırabilir: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Samsung, katlanabilir telefon stratejisinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor olabilir. Sektörden gelen son iddialara göre şirket, yıllardır geliştirdiği Galaxy Z Flip serisini sonlandırarak odağını yeni nesil kaydırılabilir ekranlı telefonlara çevirmeyi planlıyor.

    Galaxy Z Roll, Z Flip'in yerini alabilir

    Ice Universe'e göre Samsung, Galaxy Note serisini sonlandırdığı döneme benzer bir strateji izleyebilir. Bu senaryoda Galaxy Z Flip 8, serinin son modeli olarak tarihe geçebilir. Bu iddialar, son aylarda ortaya çıkan üretim raporlarıyla da destekleniyor. Daha önce paylaşılan bilgilere göre Samsung, Galaxy Z Flip 8'in üretim hedefini azaltırken pasaport formundaki Galaxy Z Fold 8'in üretimini 200 bin adetten 300 bin adede çıkarmıştı.

    Sızıntılara göre Galaxy Z Flip 8, selefine kıyasla yaklaşık 0,5 mm daha ince bir gövdeyle gelecek. Bu inceltmenin, Samsung'un geliştirdiği yeni menteşe sistemi sayesinde mümkün olacağı belirtiliyor. Cihazın açık durumdayken 166,8 x 75,4 x 6,6 mm, kapalı durumdayken ise 85,4 x 75,4 x 13,2 mm boyutlarında olacağı daha önce sızdırılmıştı.

    Donanım tarafında ise telefonun, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacağı konuşuluyor. Ayrıca önceki modele göre ekran katlanma izi belirgin şekilde azaltılmış olacak. Diğer teknik özelliklerin ise büyük ölçüde korunacağı belirtiliyor. Buna göre cihazda 4,1 inç kapak ekranı, 6,9 inç ana katlanabilir ekran, çift arka kamera sistemi ve dış ekrana entegre LED flaş yer alacak.

    Yerine kaydırılabilir telefon gelebilir

    Galaxy Z Flip serisinin sona ereceği iddialarının arkasındaki en önemli neden ise Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı rollable telefon projesi.Güney Kore basınında yer alan bilgilere göre şirket, ilk kaydırılabilir ekranlı akıllı telefonunu 2028 yılında tanıtmayı hedefliyor. Samsung Display, yıllardır CES ve MWC gibi fuarlarda rollable OLED prototiplerini sergiliyor.

    Şirket ayrıca yaklaşık beş yıl önce "Galaxy Z Roll" isminin ticari marka başvurusunu da gerçekleştirmişti. Kaydırılabilir ekran teknolojisinin, katlanabilir telefonlardaki menteşe kalınlığı ve ekran izi gibi sorunları ortadan kaldırarak daha kompakt ve dayanıklı bir tasarım sunabileceği gündemde.

    Bununla birlikte tüm bu bilgilerin şimdilik sızıntılara ve sektör kaynaklarına dayandığını belirtmek gerekiyor. Samsung, Galaxy Z Flip serisini sonlandıracağına veya 2028'de rollable telefon tanıtacağına ilişkin resmi bir açıklama yapmış değil. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Profil resmi
    eski_nesil 3 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

    Profil resmi
    funky soul 4 gün önce

    thanks

    Profil resmi
    enreka_tr 5 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara bmw servis mazda 323 tutulan modeli mercedes en çok tutulan modeli lacoste outlet mağazaları nerede ibiza cupra

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Abra A7
    Monster Abra A7
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum