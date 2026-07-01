Samsung, Galaxy Z Flip serisini sonlandırabilir: İşte nedeni

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Tam Boyutta Gör Samsung, katlanabilir telefon stratejisinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor olabilir. Sektörden gelen son iddialara göre şirket, yıllardır geliştirdiği Galaxy Z Flip serisini sonlandırarak odağını yeni nesil kaydırılabilir ekranlı telefonlara çevirmeyi planlıyor.

Galaxy Z Roll, Z Flip'in yerini alabilir

Ice Universe'e göre Samsung, Galaxy Note serisini sonlandırdığı döneme benzer bir strateji izleyebilir. Bu senaryoda Galaxy Z Flip 8, serinin son modeli olarak tarihe geçebilir. Bu iddialar, son aylarda ortaya çıkan üretim raporlarıyla da destekleniyor. Daha önce paylaşılan bilgilere göre Samsung, Galaxy Z Flip 8'in üretim hedefini azaltırken pasaport formundaki Galaxy Z Fold 8'in üretimini 200 bin adetten 300 bin adede çıkarmıştı.

Sızıntılara göre Galaxy Z Flip 8, selefine kıyasla yaklaşık 0,5 mm daha ince bir gövdeyle gelecek. Bu inceltmenin, Samsung'un geliştirdiği yeni menteşe sistemi sayesinde mümkün olacağı belirtiliyor. Cihazın açık durumdayken 166,8 x 75,4 x 6,6 mm, kapalı durumdayken ise 85,4 x 75,4 x 13,2 mm boyutlarında olacağı daha önce sızdırılmıştı.

Donanım tarafında ise telefonun, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacağı konuşuluyor. Ayrıca önceki modele göre ekran katlanma izi belirgin şekilde azaltılmış olacak. Diğer teknik özelliklerin ise büyük ölçüde korunacağı belirtiliyor. Buna göre cihazda 4,1 inç kapak ekranı, 6,9 inç ana katlanabilir ekran, çift arka kamera sistemi ve dış ekrana entegre LED flaş yer alacak.

Yerine kaydırılabilir telefon gelebilir

Galaxy Z Flip serisinin sona ereceği iddialarının arkasındaki en önemli neden ise Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı rollable telefon projesi.Güney Kore basınında yer alan bilgilere göre şirket, ilk kaydırılabilir ekranlı akıllı telefonunu 2028 yılında tanıtmayı hedefliyor. Samsung Display, yıllardır CES ve MWC gibi fuarlarda rollable OLED prototiplerini sergiliyor.

Şirket ayrıca yaklaşık beş yıl önce "Galaxy Z Roll" isminin ticari marka başvurusunu da gerçekleştirmişti. Kaydırılabilir ekran teknolojisinin, katlanabilir telefonlardaki menteşe kalınlığı ve ekran izi gibi sorunları ortadan kaldırarak daha kompakt ve dayanıklı bir tasarım sunabileceği gündemde.

Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 ilk kez bu kadar net görüldü 21 sa. önce eklendi

Bununla birlikte tüm bu bilgilerin şimdilik sızıntılara ve sektör kaynaklarına dayandığını belirtmek gerekiyor. Samsung, Galaxy Z Flip serisini sonlandıracağına veya 2028'de rollable telefon tanıtacağına ilişkin resmi bir açıklama yapmış değil. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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