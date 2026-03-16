    Galaxy Z Fold 8 daha büyük bir pille gelebilir: Batarya kapasitesi ortaya çıktı

    Samsung'un yaklaşmakta olan katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8 selefine göre daha büyük batarya ile gelebilir. Sızan bilgilere göre cihaz, 5.000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak.

    Samsung’un 2026’nın ortalarında üç yeni katlanabilir telefon tanıtması bekleniyor: Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Wide. Birkaç gün önce Galaxy Z Flip 8’in batarya kapasitesi sızdırılmıştı. Şimdi de standart Galaxy Z Fold 8’in batarya kapasitesi sızdırıldı.

    Galaxy Z Fold 8 için 5.000 mAh batarya iddiası

    Sızan bilgilere göre Galaxy Z Fold 8'in 5.000 mAh batarya ile geleceği belirtiliyor. Bu da cihazın selefine göre 600 mAh daha büyük bataryaya sahip olacağı anlamına geliyor. Eğer bu bilgi doğruysa, Fold 8, Galaxy Z Fold serisi içinde kullanılan en büyük bataryaya sahip model olabilir. Yine de bu kapasite, Galaxy Z TriFold modelindeki 5.600 mAh bataryadan daha küçük olacak.

    Şimdilik telefonun daha hızlı şarj desteği alıp almayacağı net değil. Bugüne kadar Galaxy Z Fold serisi en fazla 25W hızlı şarj ile sınırlıydı. Ancak Samsung Galaxy S26 Ultra modelinin 60W hızlı şarj desteklemesi nedeniyle Samsung’un Fold 8’de 45W veya 60W şarja yükseltme yapması mümkün görünüyor.

    Galaxy Z Fold 8'in 6,5 inç büyüklüğünde kapak ekranı ve 8 inç büyüklüğünde ve katlanma izi olmayan iç ekranla gelmesi bekleniyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alması beklenen cihazın en az 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olması kuvvetle muhtemel. Telefon ayrıca, Android 17 tabanlı One UI 9 ile gelen ilk cihazlardan biri olabilir.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 1 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 1 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 3 gün önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

