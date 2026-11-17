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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 8 ve Fold 8 Ultra, CES 2027 İnovasyon Ödülleri'nde en iyi inovasyon ödülünü kazandı. Serinin en gelişmiş modeli olan Galaxy Z Fold 8 Ultra; 4,1 milimetre inceliği, 5.000 mAh bataryası, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve 200 megapiksellik kamerasıyla öne çıkıyor. Cihaz, bugüne kadar üretilen en ince Galaxy Z Fold modeli olma unvanını taşıyor. Ödül alan tüm ürünlerin listesi 4 Ocak'ta paylaşılacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung, CES 2027 öncesinde yeni ürünleriyle ilgili önemli bir başarıya imza attı. Şirketin Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra modelleri, Consumer Technology Association (CTA) tarafından düzenlenen CES 2027 İnovasyon Ödülleri'nde "Best of Innovation" ödülünü kazandı. Her iki model de Mobil Cihazlar, Aksesuarlar ve Uygulamalar kategorisinde ödüllendirildi.

Galaxy Z Fold 8 serisine CES ödülü

Samsung, bu yıl Best of Innovation ödüllerinin sayısını ikiye katladı. Şirketin ödül kazanan diğer ürünleri arasında ev eğlence sistemleri, beyaz eşya ve yarı iletken çözümleri de bulunuyor. Ancak tüm kazananların yer aldığı listenin 4 Ocak'ta, CES 2027'nin başlamasından kısa süre önce açıklanması bekleniyor. Geçen yılın "Best of Innovation" ödülünü ise yine Samsung Galaxy Z TriFold modeli almıştı.

Hatırlamak gerekirse, Samsung'un en gelişmiş katlanabilir modeli olarak konumlandırdığı Galaxy Z Fold 8 Ultra, açık durumdayken 4,1 mm kalınlığa ve 215 gram ağırlığa sahip. Şirket, bunun şimdiye kadarki en ince Galaxy Z Fold modeli olduğunu belirtiyor. Ayrıca 5.000 mAh kapasiteli bataryası, serinin bugüne kadarki en büyük bataryası olarak öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın 8 inçlik katlanabilir ekranı 2.256 x 2.504 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit tepe parlaklık sunuyor. Dış ekranda ise 6,5 inç boyut, 1.080 x 2.520 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı bulunuyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alan telefon, 12 GB veya 16 GB RAM ve 256 GB, 512 GB ya da 1 TB depolama seçenekleriyle sunulacak.

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Kamera tarafında OIS destekli 200 MP ana kamera, 3 kat optik yakınlaştırma sunan 10 MP telefoto ve 50 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor. CES 2027, 6-9 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek. CES 2027 İnovasyon Ödülü Kazanan diğer Samsung ürünleri arasında ise, 512 GB DDR5 RDIMM, LPDDR5X SOCAMM2 bellekler ve Samsung’un UFS 5.0 teknolojisi yer alıyor. Ödül kazanan tüm ürünlerini içeren listenin ise 4 Ocak'ta paylaşılması planlanıyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 8 "En İyi İnovasyon Ödülü" kazandı

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