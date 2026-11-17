Yapay Zeka Özeti:
- Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 8 ve Fold 8 Ultra, CES 2027 İnovasyon Ödülleri'nde en iyi inovasyon ödülünü kazandı. Serinin en gelişmiş modeli olan Galaxy Z Fold 8 Ultra; 4,1 milimetre inceliği, 5.000 mAh bataryası, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve 200 megapiksellik kamerasıyla öne çıkıyor. Cihaz, bugüne kadar üretilen en ince Galaxy Z Fold modeli olma unvanını taşıyor. Ödül alan tüm ürünlerin listesi 4 Ocak'ta paylaşılacak.
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Galaxy Z Fold 8 serisine CES ödülü
Samsung, bu yıl Best of Innovation ödüllerinin sayısını ikiye katladı. Şirketin ödül kazanan diğer ürünleri arasında ev eğlence sistemleri, beyaz eşya ve yarı iletken çözümleri de bulunuyor. Ancak tüm kazananların yer aldığı listenin 4 Ocak'ta, CES 2027'nin başlamasından kısa süre önce açıklanması bekleniyor. Geçen yılın "Best of Innovation" ödülünü ise yine Samsung Galaxy Z TriFold modeli almıştı.
Hatırlamak gerekirse, Samsung'un en gelişmiş katlanabilir modeli olarak konumlandırdığı Galaxy Z Fold 8 Ultra, açık durumdayken 4,1 mm kalınlığa ve 215 gram ağırlığa sahip. Şirket, bunun şimdiye kadarki en ince Galaxy Z Fold modeli olduğunu belirtiyor. Ayrıca 5.000 mAh kapasiteli bataryası, serinin bugüne kadarki en büyük bataryası olarak öne çıkıyor.
Kamera tarafında OIS destekli 200 MP ana kamera, 3 kat optik yakınlaştırma sunan 10 MP telefoto ve 50 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor. CES 2027, 6-9 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek. CES 2027 İnovasyon Ödülü Kazanan diğer Samsung ürünleri arasında ise, 512 GB DDR5 RDIMM, LPDDR5X SOCAMM2 bellekler ve Samsung’un UFS 5.0 teknolojisi yer alıyor. Ödül kazanan tüm ürünlerini içeren listenin ise 4 Ocak'ta paylaşılması planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: