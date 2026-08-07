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    Samsung Galaxy Z Fold 8 & Flip 8 rekora koşuyor: Ön sipariş rakamları açıklandı

    Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8, önceki nesle kıyasla ön siparişlerde yüzde 30 artış kaydetti. Hindistan'da ise 72 saatte 271 binden fazla ön sipariş alındı.

    Samsung Galaxy Z Fold 8 & Flip 8 satışları rekora koşuyor! Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8, önceki nesle kıyasla büyük ilgi görmeye devam ediyor. Şirket tarafından paylaşılan verilere göre yeni Galaxy Z serisinin küresel ön siparişleri, geçen yıl tanıtılan modellere kıyasla yüzde 30 arttı.

    Samsung Galaxy Z Fold 8 & Flip 8 serisine büyük ilgi

    Samsung, yeni modellerdeki tasarım değişiklikleri, Galaxy AI özellikleri ve geliştirilmiş üretkenlik deneyimlerinin artan tüketici ilgisinde etkili olduğunu duyurdu. Özellikle büyük ekranlı Fold modelleri ile daha kompakt yapıdaki Flip modelinin farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap etmesi, serinin genel talebine katkı sağladı.

    Hindistan'daki sonuçlar ise küresel ortalamanın da üzerinde. Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8, ülkede satışa çıkmalarının ardından yalnızca 72 saat içerisinde 271 binden fazla ön sipari ş aldı. Samsung, geçen yıl Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7'nin aynı seviyeye ulaşmasının 15 gün sürdüğünü belirtiyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8 neler sunuyor?

    Kaçıranlar için Galaxy Z Fold 8, serinin önceki modellerine kıyasla daha geniş kullanım senaryolarına odaklanan yenilenmiş bir tasarımla geliyor. Ayrıca 201 gram ağırlığıyla şimdiye kadarki en hafif Galaxy Z Fold modeli. Serinin üst modeli olan Galaxy Z Fold 8 Ultra ise 8 inçlik iç ekranıyla daha geniş bir çalışma alanı sunuyor.

    Telefonda HDR destekli 200 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açı kamera, 5.000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor. Galaxy Z Flip 8 ise taşınabilirlik tarafına odaklanıyor. Yenilenen FlexWindow deneyimi sayesinde kullanıcılar uygulamalara, yapay zeka özelliklerine ve kişiselleştirilmiş bilgilere telefonu açmadan kapak ekranı üzerinden erişebiliyor. Telefonda ayrıca 50 megapiksel kamera sistemi ve eller serbest çekim deneyimini geliştiren FlexCam özellikleri bulunuyor.

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