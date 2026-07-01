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    Samsung Galaxy Z Fold 8'i tanıtmaya başladı: İşte görüntüler

    Samsung, aylardır sızıntılarla gündemde olan Galaxy Z Fold 8 için ilk resmi tanıtım paylaşımlarını yayınladı. Şirket, yeni katlanabilir modelin daha geniş ekran tasarımına sahip olacağını ima ediyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 8'i tanıtmaya başladı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8 için resmi tanıtım sürecini başlattı. Şirket, sosyal medya hesaplarında paylaştığı altı kısa teaser videosuyla cihazın tasarımına dair ilk ipuçlarını verdi. Yeni görüntüler, modelin daha geniş ekran yapısına sahip olacağını gösteriyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 8'i tanıtmaya başladı

    Tanıtım görüntülerinde kullanılan görseller ve animasyonlar, uzun süredir konuşulan yeni ekran oranını destekler nitelikte. Samsung ayrıca videolarda "A New Shape" (Yeni Bir Form) ve "A Bold Stroke" (Cesur Bir Dokunuş) ifadelerine yer veriyor. Bu söylemlerin, Galaxy Z Fold 8'in önceki nesillere göre daha geniş ve farklı bir tasarım anlayışıyla geleceğine işaret ettiğini söyleyelim.

    Samsung Galaxy Z Fold 8'i tanıtmaya başladı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için son aylarda ortaya çıkan sızıntılar, Galaxy Z Fold 8'in mevcut modele kıyasla daha geniş bir dış ekran ve ana ekran sunacağını öne sürüyordu. Böylece cihazın katlı halde kullanımı klasik akıllı telefonlara daha yakın bir deneyim sunabilir. Yeni modelin yalnızca ekran oranında değil, genel tasarımda da çeşitli iyileştirmelerle gelmesi bekleniyor. Samsung'un teaser paylaşımları da bu iddiaları ilk kez resmi olarak desteklemiş oldu.

    Şirket henüz cihazın teknik özelliklerini açıklamasa da Galaxy Z Fold 8'in daha ince gövde, geliştirilmiş menteşe sistemi ve azaltılmış ekran katlanma izi gibi yeniliklerle tanıtılması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarını 22 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurması bekleniyor.

    Etkinlikte Galaxy Z Fold 8'in yanı sıra Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modellerinin de sahneye çıkacağı konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde Samsung'un yeni tanıtım videoları paylaşması ve etkinlik tarihini resmen açıklaması bekleniyor. Böylece aylardır sızıntılarla gündemde olan Galaxy Z Fold 8 serisinin tüm detayları da netlik kazanacak.

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    eski_nesil 3 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 3 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 5 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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