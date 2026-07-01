Samsung Galaxy Z Fold 8'i tanıtmaya başladı: İşte görüntüler

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Tam Boyutta Gör Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8 için resmi tanıtım sürecini başlattı. Şirket, sosyal medya hesaplarında paylaştığı altı kısa teaser videosuyla cihazın tasarımına dair ilk ipuçlarını verdi. Yeni görüntüler, modelin daha geniş ekran yapısına sahip olacağını gösteriyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8'i tanıtmaya başladı

Tanıtım görüntülerinde kullanılan görseller ve animasyonlar, uzun süredir konuşulan yeni ekran oranını destekler nitelikte. Samsung ayrıca videolarda "A New Shape" (Yeni Bir Form) ve "A Bold Stroke" (Cesur Bir Dokunuş) ifadelerine yer veriyor. Bu söylemlerin, Galaxy Z Fold 8'in önceki nesillere göre daha geniş ve farklı bir tasarım anlayışıyla geleceğine işaret ettiğini söyleyelim.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için son aylarda ortaya çıkan sızıntılar, Galaxy Z Fold 8'in mevcut modele kıyasla daha geniş bir dış ekran ve ana ekran sunacağını öne sürüyordu. Böylece cihazın katlı halde kullanımı klasik akıllı telefonlara daha yakın bir deneyim sunabilir. Yeni modelin yalnızca ekran oranında değil, genel tasarımda da çeşitli iyileştirmelerle gelmesi bekleniyor. Samsung'un teaser paylaşımları da bu iddiaları ilk kez resmi olarak desteklemiş oldu.

Şirket henüz cihazın teknik özelliklerini açıklamasa da Galaxy Z Fold 8'in daha ince gövde, geliştirilmiş menteşe sistemi ve azaltılmış ekran katlanma izi gibi yeniliklerle tanıtılması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarını 22 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurması bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 ilk kez bu kadar net görüldü 16 sa. önce eklendi

Etkinlikte Galaxy Z Fold 8'in yanı sıra Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modellerinin de sahneye çıkacağı konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde Samsung'un yeni tanıtım videoları paylaşması ve etkinlik tarihini resmen açıklaması bekleniyor. Böylece aylardır sızıntılarla gündemde olan Galaxy Z Fold 8 serisinin tüm detayları da netlik kazanacak.

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Samsung Galaxy Z Fold 8'i tanıtmaya başladı: İşte görüntüler

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