Samsung Galaxy Z Fold 8'i tanıtmaya başladı: İşte görüntüler

Samsung Galaxy Z Fold 8'i tanıtmaya başladı
Tanıtım görüntülerinde kullanılan görseller ve animasyonlar, uzun süredir konuşulan yeni ekran oranını destekler nitelikte. Samsung ayrıca videolarda "A New Shape" (Yeni Bir Form) ve "A Bold Stroke" (Cesur Bir Dokunuş) ifadelerine yer veriyor. Bu söylemlerin, Galaxy Z Fold 8'in önceki nesillere göre daha geniş ve farklı bir tasarım anlayışıyla geleceğine işaret ettiğini söyleyelim.
Şirket henüz cihazın teknik özelliklerini açıklamasa da Galaxy Z Fold 8'in daha ince gövde, geliştirilmiş menteşe sistemi ve azaltılmış ekran katlanma izi gibi yeniliklerle tanıtılması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarını 22 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurması bekleniyor.
Etkinlikte Galaxy Z Fold 8'in yanı sıra Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modellerinin de sahneye çıkacağı konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde Samsung'un yeni tanıtım videoları paylaşması ve etkinlik tarihini resmen açıklaması bekleniyor. Böylece aylardır sızıntılarla gündemde olan Galaxy Z Fold 8 serisinin tüm detayları da netlik kazanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş