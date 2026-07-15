Samsung Galaxy Z Fold 8 ile ekran katlama izi azalıyor

Flex Titanium ekran ile kırışıklık azalıyor
Samsung'un açıklamasında öne çıkan en önemli değişiklik, OLED panelin alt katmanında plastik yerine titanyum alaşımlı bir filmin tercih edilmesi oldu. Şirket, bu malzemenin plastik filmlere kıyasla 20 kat daha yüksek mekanik sertlik sunduğunu ifade ediyor. Buna rağmen filmin kalınlığının insan saçının kalınlığının yüzde 30'undan daha az olduğu belirtiliyor. Daha ince ancak daha rijit bir katmanın kullanılmasıyla birlikte ekran panelinin hem daha ince bir profil sunmasının hem de uzun süreli kullanımda katlama izine karşı daha dirençli olmasının hedeflendiği aktarılıyor.
Yeni ekran mimarisinin ikinci önemli bileşeni ise ekran modülünü alttan destekleyen titanyum plaka olarak öne çıkıyor. Samsung'a göre bu plaka, ekran modülü ile yapıştırıcı katmanı arasındaki hava boşluklarını büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Böylece cihaz tamamen açıldığında ekran daha stabil şekilde desteklenirken, tekrar tekrar katlanabilmesi için gerekli esneklik de korunuyor.
Samsung'un 22 Temmuz'da gerçekleştireceği resmi tanıtımla birlikte ekran teknolojisinin yanı sıra cihazların tüm teknik özelliklerinin de doğrulanması bekleniyor. Daha önce ortaya çıkan sızıntılar daha büyük batarya, 45 W kablolu şarj, 20 W kablosuz şarj desteği ve daha yüksek fiyat seviyesine işaret etse de, bu bilgilerin doğruluğu resmi duyuruyla birlikte netlik kazanacak. Fiyatlandırmaya ilişkin kesin bilgilerin de aynı etkinlikte açıklanması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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