Samsung Galaxy Z Fold 8 ile ekran katlama izi azalıyor

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Z Fold 8 serisinde kullanılacağını duyurduğu yeni "Flex Titanium" ekran mimarisiyle katlanabilir telefonlarda en çok eleştirilen konulardan biri olan ekran katlama izini azaltmayı hedeflediğini açıkladı. Şirketin paylaştığı teknik bilgilere göre yeni ekran yapısı, OLED panelin altında kullanılan titanyum alaşımlı film ve bunu destekleyen titanyum plaka sayesinde hem ekranın dayanıklılığını artırmayı hem de katlanma sonrası oluşan kırışıklığın görünürlüğünü azaltmayı amaçlıyor.

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Flex Titanium ekran ile kırışıklık azalıyor

Samsung'un açıklamasında öne çıkan en önemli değişiklik, OLED panelin alt katmanında plastik yerine titanyum alaşımlı bir filmin tercih edilmesi oldu. Şirket, bu malzemenin plastik filmlere kıyasla 20 kat daha yüksek mekanik sertlik sunduğunu ifade ediyor. Buna rağmen filmin kalınlığının insan saçının kalınlığının yüzde 30'undan daha az olduğu belirtiliyor. Daha ince ancak daha rijit bir katmanın kullanılmasıyla birlikte ekran panelinin hem daha ince bir profil sunmasının hem de uzun süreli kullanımda katlama izine karşı daha dirençli olmasının hedeflendiği aktarılıyor.

Yeni ekran mimarisinin ikinci önemli bileşeni ise ekran modülünü alttan destekleyen titanyum plaka olarak öne çıkıyor. Samsung'a göre bu plaka, ekran modülü ile yapıştırıcı katmanı arasındaki hava boşluklarını büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Böylece cihaz tamamen açıldığında ekran daha stabil şekilde desteklenirken, tekrar tekrar katlanabilmesi için gerekli esneklik de korunuyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Fold 8 serisine ilişkin paylaşılan bilgiler arasında dikkat çeken bir diğer nokta ise katlanma ömrü konusunda yeni bir iddiaya yer verilmemesi oldu. Önceki nesil Galaxy Z Fold 7 modeli, bazı plastik bileşenler kullanılan yapısıyla 500 bin katlamaya kadar kullanım ömrü sunduğu açıklanan cihazlardan biri olmuştu. Yeni titanyum tabanlı mimarinin bu değeri artırıp artırmayacağı ise şu aşamada bilinmiyor.

Samsung'un 22 Temmuz'da gerçekleştireceği resmi tanıtımla birlikte ekran teknolojisinin yanı sıra cihazların tüm teknik özelliklerinin de doğrulanması bekleniyor. Daha önce ortaya çıkan sızıntılar daha büyük batarya, 45 W kablolu şarj, 20 W kablosuz şarj desteği ve daha yüksek fiyat seviyesine işaret etse de, bu bilgilerin doğruluğu resmi duyuruyla birlikte netlik kazanacak. Fiyatlandırmaya ilişkin kesin bilgilerin de aynı etkinlikte açıklanması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 8 ile ekran katlama izi azalıyor

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