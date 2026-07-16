Samsung, Galaxy Z Fold 8'in reklamını Örümcek-Adam'a yaptırdı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Sony,bu ayın sonunda izleyici ile buluşacak yeni Örümcek-Adam filmi (Spider-Man: Brand New Day) için son derece ilginç bir tanıtım kampanyası yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü futbolcu Messi'nin yer aldığı bir Brand New Day tanıtımı yayınlayan şirket, bu kez de Brand New Day tanıtımına Samsung'u dâhil etti.

Spider-Man: Brand New Day için yayınlanan yeni tanıtım videosu, Örümcek-Adam'ın yardımına koşan Samsung ürünlerini ön plana çıkarıyor. Tanıtımda özellikle kısaca görünen Galaxy Z Fold 8 dikkat çekiyor. Samsung'un yenilenmiş bir tasarımla geleceğini söylediği Galaxy Z Fold 8, bu tanıtım videosuyla birlikte yüzünü göstermiş oldu.

Spider-Man: Brand New Day, 31 Temmuz'da Vizyona Girecek

Tom Holland'ın bir kez daha Peter Parker'a hayat verdiği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ancak kamera arkasında önemli bir değişiklik yaşanıyor. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerini bu kez Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) alıyor.

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Spider-Man 4, sıradan bir Örümcek-Adam filminden çok daha fazlası olacak gibi görünüyor. Çünkü filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alıyor. Bu kahramanların başında ise Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk veJon Bernthal'ın Punisher'ı geliyor.

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