Galaxy Z Fold 8 serisi ön satış rekoru kırdı: Tek ülkede dakikada 140 cihaz satıldı!

Samsung Galaxy Z Fold 8 tanıtıldı: İşte özellikleri 1 hf. önce eklendi

Galaxy Note 10 ön sipariş rekorunu geçti!

Galaxy Note 10, 2019’da 1.38 milyon adet, Galaxy S26 serisi bu yılın başlarında 1.35 milyon adet, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 geçen yıl 1.04 milyon adet ön sipariş almıştı. Yeni Galaxy Z katlanabilir telefonlar, Samsung tarihinde en fazla ön sipariş alan telefonlar oldu. Ön sipariş döneminde dakikada ortalama yaklaşık 140 cihaz satıldı.

En popüler cihaz Galaxy Z Fold 8

Samsung, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra için ön siparişleri 22 Temmuz'da almaya başladı. Ön sipariş dönemi 3 Ağustos'ta sona erdi. Samsung.com'dan ön sipariş veren tüketicilerin yaklaşık yarısı 10 ila 30 yaş aralığındaydı. Kadın kullanıcıların sayısı önceki modele göre iki katından fazla arttı. Galaxy Z Fold 8 için en popüler renk krem ​​olurken, Galaxy Z Flip 8 için en popüler renk pembe oldu.

Ön siparişlerin %70'inden fazlasını Galaxy Z Fold 8, geri kalan %30'luk kısmı ise Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra oluşturdu.

Ön satış rakamları Samsung'un beklentilerini aştı

Bu ön sipariş rakamlarının Samsung'un beklentilerini aştığı bildiriliyor. Bu sonuç şaşırtıcı, çünkü devam eden bellek çipi kıtlığı nedeniyle her üç telefon da önceki modellerinden daha pahalı ve Samsung çoğu ülkede ücretsiz depolama yükseltmesi gibi ön sipariş avantajlarını azalttı.

Galaxy Z Fold 8'in daha geniş form faktörünün popüler olduğu görülüyor, çünkü telefonun birçok ülkede en çok sipariş verilen model olduğu bildiriliyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 8 serisi ön satış rekoru kırdı!

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