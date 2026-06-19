Samsung Galaxy Z Fold 8 serisinden kötü haber: Fiyatlar artabilir

Artan maliyetler fiyatlara yansıyabilir
Avrupa ve Asya'daki satış kanallarına dayandırılan sızıntıya göre fiyat artışı yalnızca tek bir modeli değil, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8'i kapsayacak. Ancak şu an için zam oranı veya yeni fiyatlandırma hakkında net rakamlar paylaşılmış değil. İddiaya göre Samsung'un fiyat artırma kararı almasında hem şirket içi hem de dış faktörler etkili oldu.
Son dönemde özellikle RAM ve diğer önemli akıllı telefon bileşenlerinin maliyetlerinde yaşanan artışın, yeni katlanabilir cihazların üretim maliyetlerini yükselttiği belirtiliyor. Bunun yanında üretim giderleri de önceki nesillere göre artmış durumda. Aslında bu iddia tamamen sürpriz sayılmaz. Mayıs ayında ortaya çıkan başka bir rapor da Samsung'un Avrupa'da bazı akıllı telefon modellerinin fiyatlarını artırmayı değerlendirdiğini öne sürmüştü.
Sızıntı, Samsung'un gelecek nesil katlanabilir telefonlarının isimleriyle ilgili yeni detaylar da içeriyor. Buna göre şirketin geniş ekranlı yeni modeli Galaxy Z Fold 8 adıyla piyasaya sürülecek. Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın ise mevcut Galaxy Z Fold 7'nin yerini alan daha üst segment bir model olarak konumlandırılması bekleniyor.
Samsung'un fiyat artışı kararı alması durumunda kullanıcıların buna nasıl tepki vereceği merak konusu. Şimdilik tüm bilgiler sızıntı kaynaklarına dayanıyor. Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarını tanıtacağı etkinlikte fiyatlar ve teknik özellikler resmiyet kazanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel