Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Fold 8 tanıtıldı: Daha hafif, daha güçlü

    Samsung, Galaxy Z Fold 8'i resmi olarak tanıttı. Yeni model daha hafif tasarımı, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve yenilenen ekranıyla geliyor. İşte Galaxy Z Fold 8 özellikleri

    Samsung Galaxy Z Fold 8 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Fold 8'i resmen tanıttı. Yeni model, daha hafif gövdesi, daha güçlü donanımı, büyütülen bataryası ve Galaxy AI özellikleriyle geliyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alan telefon, yenilenen ekran yapısı ve daha dayanıklı tasarımıyla Z Fold serisini bir adım ileri taşıyacak.

    Daha hafif, titanyum destekli yapı

    Samsung Galaxy Z Fold 8, serinin en hafif modellerinden biri olarak geliyor. Telefon açık halde 161.4 x 123.9 x 4.9 mm, katlandığında ise 123.9 x 82.2 x 9.7 mm boyutlarında. Cihazın ağırlığı yalnızca 201 gram. Samsung, yeni modelde gelişmiş Armor Aluminum çerçeve kullanırken, katlanabilir ekranın altında yer alan titanyum destek plakası ile dayanıklılığı artırıyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 8 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Cihaz IP48 sertifikası sayesinde 1 mm'den büyük toz parçacıklarına ve 1,5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar suya karşı koruma sunuyor. Ayrıca Grafit Gri, Krem ve Lavanta olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak.

    7.6 inç AMOLED ekran ve yeni ekran oranı

    Galaxy Z Fold 8'in ana ekranında 7.6 inç Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X panel yer alıyor. Ekran, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği ve 1828 x 2584 piksel çözünürlük sunuyor. Kapak ekranı ise 5.5 inç Dynamic LTPO AMOLED 2X panelden oluşuyor. 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, Corning Gorilla Glass Ceramic 2 ile korunurken 1264 x 1848 piksel çözünürlük sunuyor.

    Samsung, cihazın farklı kullanım senaryolarına göre optimize edilen ekran oranlarını öne çıkarıyor. 10:16 en-boy oranı sosyal medya deneyimini geliştirirken, 4:3 görünüm film izleme ve e-kitap okuma gibi içerik tüketiminde daha geniş görüntü alanı sağlıyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 8 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Fold 8'e gücünü Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi veriyor. Galaxy için optimize edilen platform; CPU, GPU ve yapay zekâ performansında önceki nesle göre daha yüksek verimlilik sunuyor. Bu yonga setine ise, 12 GB RAM + 256 GB, 12 GB RAM + 512 GB ve 16 GB RAM + 1 TB olmak üzere üç farklı RAM ve depolama kapasitesi eşlik edecek.

    Yenilenen kamera sistemi

    Samsung, Galaxy Z Fold 8'de çift 50 megapiksellik arka kamera kurulumuna yer veriyor. Bunlar 50 MP ana kamera (PDAF, OIS, 2x optik kalite yakınlaştırma) ve 50 MP ultra geniş açı kamera (otomatik odaklama). Video tarafında ise 4K 60 FPS ve 1080p 60 FPS kayıt desteği bulunuyor. Ön tarafta ise, 10 MP ana ekran kamerası ve 10 MP kapak ekranı kamerasına yer verilmiş. Her iki kamera da HDR desteğiyle birlikte 4K video kaydı yapabiliyor.

    Galaxy Z Fold 8, 4.800 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Telefon 45W kablolu ve 20W kablosuz şarj desteği sunuyor. Samsung'un paylaştığı verilere göre cihaz yaklaşık 30 dakikada yüzde 63 seviyesine ulaşabiliyor. Ayrıca tek şarjla 26 saate kadar video izleme süresi sunuyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 8 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Fold 8, Google Gemini destekli Galaxy AI özellikleriyle geliyor. Büyük katlanabilir ekran sayesinde üretkenlik odaklı yapay zekâ araçları daha verimli kullanılabiliyor. Çoklu pencere desteği, gelişmiş not alma, içerik düzenleme ve fotoğraf düzenleme gibi Galaxy AI özellikleri cihazın öne çıkan yazılım yenilikleri arasında.

    Samsung Galaxy Z Fold 8 fiyatı ne kadar?

    Samsung Galaxy Z Fold 8'in 256GB'lık sürümü 131.999,00 TL'den ön siparişe açıldı.

    Samsung Galaxy Z Fold 8 özellikleri

    • Ana ekran: 7.6 inç Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+
    • Kapak ekranı: 5.5 inç Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
    • RAM: 12 GB / 16 GB
    • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
    • Arka kamera: 50 MP geniş açı + 50 MP ultra geniş açı
    • Ön kamera: 10 MP (ana ekran) + 10 MP (kapak ekranı)
    • Batarya: 4.800 mAh
    • Şarj: 45W kablolu, 20W kablosuz
    • Bağlantı: Bluetooth 5.4, NFC
    • Dayanıklılık: IP48, Advanced Armor Aluminum, titanyum ekran destek plakası
    • Ağırlık: 201 gram
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fullfresh göz damlası yorumlar warband hileleri ford mondeo 1.5 ecoboost nissan micra neden tutulmuyor ssangyong alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark GO
    TECNO Spark GO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum