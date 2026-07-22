Samsung Galaxy Z Fold 8 tanıtıldı: Daha hafif, daha güçlü

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Tam Boyutta Gör Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Fold 8'i resmen tanıttı. Yeni model, daha hafif gövdesi, daha güçlü donanımı, büyütülen bataryası ve Galaxy AI özellikleriyle geliyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alan telefon, yenilenen ekran yapısı ve daha dayanıklı tasarımıyla Z Fold serisini bir adım ileri taşıyacak.

Daha hafif, titanyum destekli yapı

Samsung Galaxy Z Fold 8, serinin en hafif modellerinden biri olarak geliyor. Telefon açık halde 161.4 x 123.9 x 4.9 mm, katlandığında ise 123.9 x 82.2 x 9.7 mm boyutlarında. Cihazın ağırlığı yalnızca 201 gram. Samsung, yeni modelde gelişmiş Armor Aluminum çerçeve kullanırken, katlanabilir ekranın altında yer alan titanyum destek plakası ile dayanıklılığı artırıyor.

Tam Boyutta Gör Cihaz IP48 sertifikası sayesinde 1 mm'den büyük toz parçacıklarına ve 1,5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar suya karşı koruma sunuyor. Ayrıca Grafit Gri, Krem ve Lavanta olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak.

7.6 inç AMOLED ekran ve yeni ekran oranı

Galaxy Z Fold 8'in ana ekranında 7.6 inç Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X panel yer alıyor. Ekran, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği ve 1828 x 2584 piksel çözünürlük sunuyor. Kapak ekranı ise 5.5 inç Dynamic LTPO AMOLED 2X panelden oluşuyor. 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, Corning Gorilla Glass Ceramic 2 ile korunurken 1264 x 1848 piksel çözünürlük sunuyor.

Samsung, cihazın farklı kullanım senaryolarına göre optimize edilen ekran oranlarını öne çıkarıyor. 10:16 en-boy oranı sosyal medya deneyimini geliştirirken, 4:3 görünüm film izleme ve e-kitap okuma gibi içerik tüketiminde daha geniş görüntü alanı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Fold 8'e gücünü Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi veriyor. Galaxy için optimize edilen platform; CPU, GPU ve yapay zekâ performansında önceki nesle göre daha yüksek verimlilik sunuyor. Bu yonga setine ise, 12 GB RAM + 256 GB, 12 GB RAM + 512 GB ve 16 GB RAM + 1 TB olmak üzere üç farklı RAM ve depolama kapasitesi eşlik edecek.

Yenilenen kamera sistemi

Samsung, Galaxy Z Fold 8'de çift 50 megapiksellik arka kamera kurulumuna yer veriyor. Bunlar 50 MP ana kamera (PDAF, OIS, 2x optik kalite yakınlaştırma) ve 50 MP ultra geniş açı kamera (otomatik odaklama). Video tarafında ise 4K 60 FPS ve 1080p 60 FPS kayıt desteği bulunuyor. Ön tarafta ise, 10 MP ana ekran kamerası ve 10 MP kapak ekranı kamerasına yer verilmiş. Her iki kamera da HDR desteğiyle birlikte 4K video kaydı yapabiliyor.

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Galaxy Z Fold 8, 4.800 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Telefon 45W kablolu ve 20W kablosuz şarj desteği sunuyor. Samsung'un paylaştığı verilere göre cihaz yaklaşık 30 dakikada yüzde 63 seviyesine ulaşabiliyor. Ayrıca tek şarjla 26 saate kadar video izleme süresi sunuyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Fold 8, Google Gemini destekli Galaxy AI özellikleriyle geliyor. Büyük katlanabilir ekran sayesinde üretkenlik odaklı yapay zekâ araçları daha verimli kullanılabiliyor. Çoklu pencere desteği, gelişmiş not alma, içerik düzenleme ve fotoğraf düzenleme gibi Galaxy AI özellikleri cihazın öne çıkan yazılım yenilikleri arasında.

Samsung Galaxy Z Fold 8 fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy Z Fold 8'in 256GB'lık sürümü 131.999,00 TL'den ön siparişe açıldı.

Samsung Galaxy Z Fold 8 özellikleri

Ana ekran: 7.6 inç Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+

Kapak ekranı: 5.5 inç Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka kamera: 50 MP geniş açı + 50 MP ultra geniş açı

Ön kamera: 10 MP (ana ekran) + 10 MP (kapak ekranı)

Batarya: 4.800 mAh

Şarj: 45W kablolu, 20W kablosuz

Bağlantı: Bluetooth 5.4, NFC

Dayanıklılık: IP48, Advanced Armor Aluminum, titanyum ekran destek plakası

Ağırlık: 201 gram

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