Samsung Galaxy Z Fold 8 tanıtıldı: Daha hafif, daha güçlü

Daha hafif, titanyum destekli yapı
Samsung Galaxy Z Fold 8, serinin en hafif modellerinden biri olarak geliyor. Telefon açık halde 161.4 x 123.9 x 4.9 mm, katlandığında ise 123.9 x 82.2 x 9.7 mm boyutlarında. Cihazın ağırlığı yalnızca 201 gram. Samsung, yeni modelde gelişmiş Armor Aluminum çerçeve kullanırken, katlanabilir ekranın altında yer alan titanyum destek plakası ile dayanıklılığı artırıyor.
7.6 inç AMOLED ekran ve yeni ekran oranı
Galaxy Z Fold 8'in ana ekranında 7.6 inç Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X panel yer alıyor. Ekran, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği ve 1828 x 2584 piksel çözünürlük sunuyor. Kapak ekranı ise 5.5 inç Dynamic LTPO AMOLED 2X panelden oluşuyor. 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, Corning Gorilla Glass Ceramic 2 ile korunurken 1264 x 1848 piksel çözünürlük sunuyor.
Samsung, cihazın farklı kullanım senaryolarına göre optimize edilen ekran oranlarını öne çıkarıyor. 10:16 en-boy oranı sosyal medya deneyimini geliştirirken, 4:3 görünüm film izleme ve e-kitap okuma gibi içerik tüketiminde daha geniş görüntü alanı sağlıyor.
Yenilenen kamera sistemi
Samsung, Galaxy Z Fold 8'de çift 50 megapiksellik arka kamera kurulumuna yer veriyor. Bunlar 50 MP ana kamera (PDAF, OIS, 2x optik kalite yakınlaştırma) ve 50 MP ultra geniş açı kamera (otomatik odaklama). Video tarafında ise 4K 60 FPS ve 1080p 60 FPS kayıt desteği bulunuyor. Ön tarafta ise, 10 MP ana ekran kamerası ve 10 MP kapak ekranı kamerasına yer verilmiş. Her iki kamera da HDR desteğiyle birlikte 4K video kaydı yapabiliyor.
Galaxy Z Fold 8, 4.800 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Telefon 45W kablolu ve 20W kablosuz şarj desteği sunuyor. Samsung'un paylaştığı verilere göre cihaz yaklaşık 30 dakikada yüzde 63 seviyesine ulaşabiliyor. Ayrıca tek şarjla 26 saate kadar video izleme süresi sunuyor.
Samsung Galaxy Z Fold 8 fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy Z Fold 8'in 256GB'lık sürümü 131.999,00 TL'den ön siparişe açıldı.
Samsung Galaxy Z Fold 8 özellikleri
- Ana ekran: 7.6 inç Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+
- Kapak ekranı: 5.5 inç Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka kamera: 50 MP geniş açı + 50 MP ultra geniş açı
- Ön kamera: 10 MP (ana ekran) + 10 MP (kapak ekranı)
- Batarya: 4.800 mAh
- Şarj: 45W kablolu, 20W kablosuz
- Bağlantı: Bluetooth 5.4, NFC
- Dayanıklılık: IP48, Advanced Armor Aluminum, titanyum ekran destek plakası
- Ağırlık: 201 gram