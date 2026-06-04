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    Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra doğrulandı: İşte beklenenler

    Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8 Ultra, Bluetooth SIG veritabanında görüntülendi. Böylece cihazın adı ilk kez resmi bir platformda doğrulanmış oldu.

    Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra doğrulandı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bu yıl iki farklı kitap tarzı katlanabilir telefon tanıtması bekleniyor. Son gelişmelere göre şirketin uzun süredir gündemde olan yeni modeli artık Galaxy Z Fold8 Ultra adıyla piyasaya çıkacak. Cihaz, Bluetooth SIG sertifikasyonunda görüntülenerek ismini resmen doğrulamış oldu.

    Galaxy Z Fold 8 Ultra adı kesinleşti

    Daha önceki sızıntılarda Samsung'un katlanabilir telefon isimlendirmesinde değişikliğe gittiği söyleniyordu. Buna göre Galaxy Z Fold 8 olarak anılan modelin Galaxy Z Fold 8 Ultra adını aldığı, Fold 8 Wide olarak geçen sürümün ise standart Galaxy Z Fold 8 olarak yeniden adlandırıldığı paylaşılmıştı. Bluetooth SIG veritabanında yer alan yeni kayıtlar ise, Galaxy Z Fold 8 Ultra isminin gerçek olduğunu doğruladı.

    Sertifikasyon belgelerinde cihazın SC-56G, SCG39, SM-F976C, SM-F976Q ve SM-F976Z model numaraları da listelenmiş durumda. Sızıntılara göre Galaxy Z Fold8 Ultra, 5.000 mAh kapasiteli batarya ile gelecek ve 45W hızlı şarj desteği sunacak. Cihazın ağırlığının 215 gram olacağı belirtilirken, açılmış halde yalnızca 4,1 mm kalınlığa sahip olacağı ifade ediliyor. Bu değer, Galaxy Z Fold 7'ye kıyasla yaklaşık 0,1 mm daha ince bir gövde anlamına geliyor.

    Daha ince tasarım ve büyük batarya

    Standart Galaxy Z Fold 8 modelinde ise 4.800 mAh batarya yer alacağı konuşuluyor. Şarj hızının Ultra modelle aynı seviyede tutulacağı belirtilirken, 201 gram ağırlığında olacak. Ayrıca cihazın yerel 24 MP çekim desteği sunan yeni bir 50 MP kamera sensörüne sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca Galaxy Z Fold 8 ve Fold8 Ultra modellerindeki ekran kat izi, Oppo Find N6 seviyesinde minimum düzeye indirilecek.

    Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarını 22 Temmuz'da Londra'da düzenlenecek etkinlikte tanıtması bekleniyor. Etkinlikte Galaxy Z Fold 8 ve Fold 8 Ultra'nın yanı sıra Galaxy Z Flip 8 modelinin de sahneye çıkacağı belirtiliyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 22 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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