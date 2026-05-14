Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8, bir özelliğiyle ilk olacak: Gemini Intelligence geliyor

Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8 ile kullanıma sunulabilir
Kaçıranlar için Samsung ve Google arasındaki iş birliği son yıllarda giderek güç kazanmış durumda. Özellikle Android tarafındaki yeni yapay zekâ özelliklerinin önce Galaxy cihazlarda kullanıma sunulması artık sürpriz olarak görülmüyor. Google'ın geliştirdiği bazı yazılım yenilikleri önce Samsung modellerine gelirken, kısa süre sonra Pixel cihazlara da dağıtılıyor.
Paylaşılan bilgilere göre Gemini Intelligence ise, ilk etapta Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 modellerinde sunulacak. Eğer Samsung'un uzun süredir gündemde olan "Wide Fold" modeli de aynı etkinlikte tanıtılırsa, bu cihazın da yeni yapay zekâ özelliklerini desteklemesi bekleniyor. Şu an için Gemini Intelligence özelliklerinin One UI 9.0 sürümünün bir parçası olması bekleniyor.
Android 17 tabanlı olacak One UI 9 ise ilk olarak temmuz ayında tanıtılması beklenen yeni Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 modelleriyle çıkış yapacak. Gemini Intelligence paketinin tam olarak hangi özellikleri içereceği henüz netleşmiş değil. Ancak Google'ın daha gelişmiş üretken yapay zekâ araçları, ekran içi analiz, gelişmiş özetleme, akıllı öneriler ve uygulamalar arası yapay zekâ entegrasyonları üzerinde çalıştığı biliniyor.
