    Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8, bir özelliğiyle ilk olacak: Gemini Intelligence geliyor

    Google'ın yeni Gemini Intelligence özelliklerinin ilk olarak Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarında kullanıma sunulacağı öne sürüldü. Özelliklerin One UI 9 ile birlikte geleceği belirtiliyor.

    Google, kısa süre önce Gemini Intelligence adlı yeni yapay zekâ paketini duyurdu ve bu özelliklerin yaz aylarında Galaxy S26 ile Pixel 10 modellerine geleceğini açıkladı. Ancak Güney Kore kaynaklı yeni bir rapora göre, Gemini Intelligence'ın ilk çıkış noktası Samsung'un yeni katlanabilir telefonları olabilir.

    Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8 ile kullanıma sunulabilir

    Kaçıranlar için Samsung ve Google arasındaki iş birliği son yıllarda giderek güç kazanmış durumda. Özellikle Android tarafındaki yeni yapay zekâ özelliklerinin önce Galaxy cihazlarda kullanıma sunulması artık sürpriz olarak görülmüyor. Google'ın geliştirdiği bazı yazılım yenilikleri önce Samsung modellerine gelirken, kısa süre sonra Pixel cihazlara da dağıtılıyor.

    Paylaşılan bilgilere göre Gemini Intelligence ise, ilk etapta Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 modellerinde sunulacak. Eğer Samsung'un uzun süredir gündemde olan "Wide Fold" modeli de aynı etkinlikte tanıtılırsa, bu cihazın da yeni yapay zekâ özelliklerini desteklemesi bekleniyor. Şu an için Gemini Intelligence özelliklerinin One UI 9.0 sürümünün bir parçası olması bekleniyor.

    Android 17 tabanlı olacak One UI 9 ise ilk olarak temmuz ayında tanıtılması beklenen yeni Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 modelleriyle çıkış yapacak. Gemini Intelligence paketinin tam olarak hangi özellikleri içereceği henüz netleşmiş değil. Ancak Google'ın daha gelişmiş üretken yapay zekâ araçları, ekran içi analiz, gelişmiş özetleme, akıllı öneriler ve uygulamalar arası yapay zekâ entegrasyonları üzerinde çalıştığı biliniyor.

