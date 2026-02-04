Samsung Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8’i üretimde geride bırakıyor

Samsung Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8’e karşı üretimde öne çıkıyor
Samsung açısından bu tabloyu anlamlı kılan temel unsur, geçen yılın verilerine göre katlanır formdaki Fold modelleri ilk kez kapaklı Flip modellerini satış rakamlarında geride bıraktı. Daha önce Flip serisi, daha kompakt yapısı ve görece erişilebilir fiyatıyla daha geniş bir kitleye hitap ederken, Fold modelleri niş bir kullanıcı grubuyla sınırlı kalıyordu. Galaxy Z Fold 7 ile birlikte bu denge tersine dönmeye başladı ve Samsung, bu yeni eğilimin 2026’da da devam edeceğini öngörüyor.
Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 arasındaki bu rekabet, aslında katlanabilir telefon segmentinin olgunlaşma sürecinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Akıllı telefon pazarında yıllardır küçük iyileştirmelerle ilerleyen düz modeller, kullanıcıları artık daha radikal form faktörlerine yöneltiyor. Kitap tarzı katlanabilir telefonlar, bir cihazda hem telefon hem tablet deneyimi sunarak bu arayışa güçlü bir yanıt veriyor.
Samsung için bu eğilimin bir diğer önemli boyutu da kârlılık tarafında ortaya çıkıyor. Galaxy Z Fold 8’in, Z Flip 8’e kıyasla daha yüksek fiyatlandırmaya sahip olması, birim başına daha yüksek kâr marjı anlamına geliyor. Eğer Fold serisi gerçekten de daha fazla satmaya devam ederse Samsung’un katlanabilir telefonlardan elde ettiği toplam gelirin artması kaçınılmaz olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: