    Samsung Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8’i üretimde geride bırakıyor

    Teknoloji devi Samsung, Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 için üretim dengesini değiştiriyor. Katlanabilir telefon pazarında güç dengeleri neden Fold lehine kayıyor? İşte detaylar:

    Samsung Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8'i üretimde geride bırakıyor
    Samsung, 2026 yılına girerken katlanabilir telefon stratejisinde dikkat çekici bir yön değişikliğine hazırlanıyor. Şirketin beklentilerine göre Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8’e kıyasla daha fazla kullanıcıya ulaşacak ve bu öngörü üretim planlarına doğrudan yansımış durumda. Ortaya çıkan yeni raporlar, Samsung’un ilk kez Flip serisinden daha fazla Fold modeli üretmeyi planladığını ortaya koyuyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8’e karşı üretimde öne çıkıyor

    Samsung açısından bu tabloyu anlamlı kılan temel unsur, geçen yılın verilerine göre katlanır formdaki Fold modelleri ilk kez kapaklı Flip modellerini satış rakamlarında geride bıraktı. Daha önce Flip serisi, daha kompakt yapısı ve görece erişilebilir fiyatıyla daha geniş bir kitleye hitap ederken, Fold modelleri niş bir kullanıcı grubuyla sınırlı kalıyordu. Galaxy Z Fold 7 ile birlikte bu denge tersine dönmeye başladı ve Samsung, bu yeni eğilimin 2026’da da devam edeceğini öngörüyor.

    Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 arasındaki bu rekabet, aslında katlanabilir telefon segmentinin olgunlaşma sürecinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Akıllı telefon pazarında yıllardır küçük iyileştirmelerle ilerleyen düz modeller, kullanıcıları artık daha radikal form faktörlerine yöneltiyor. Kitap tarzı katlanabilir telefonlar, bir cihazda hem telefon hem tablet deneyimi sunarak bu arayışa güçlü bir yanıt veriyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8'i üretimde geride bırakıyor
    Raporlara göre Samsung, 2026 yılında Galaxy Z Fold 8 için yaklaşık 3,5 milyon adetlik bir üretim planı yapıyor. Buna karşılık Galaxy Z Flip 8’in üretim adedinin 2,5 ile 3 milyon arasında kalması bekleniyor. Bu rakamlar, sadece iki model arasındaki farkı değil, aynı zamanda Samsung’un katlanabilir telefonlara olan genel güvenini de ortaya koyuyor. Ayrıca geçen yıl Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerinin toplam sevkiyatlarının yaklaşık 6 milyon adet olduğu bildirildi. Yeni planlama, şirketin bu toplam rakamın da üzerine çıkmayı hedeflediğini de düşündürüyor.

    Samsung için bu eğilimin bir diğer önemli boyutu da kârlılık tarafında ortaya çıkıyor. Galaxy Z Fold 8’in, Z Flip 8’e kıyasla daha yüksek fiyatlandırmaya sahip olması, birim başına daha yüksek kâr marjı anlamına geliyor. Eğer Fold serisi gerçekten de daha fazla satmaya devam ederse Samsung’un katlanabilir telefonlardan elde ettiği toplam gelirin artması kaçınılmaz olacak.

