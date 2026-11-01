Samsung Galaxy Z Fold 9 tasarımı ve kamera özellikleri sızdırıldı

Ekran altı kameraya geri dönebilir
Hatırlamak gerekirse Samsung, kitap formundaki katlanabilir telefonlarında ekran altı kamera teknolojisini ilk kez 2021 yılında Galaxy Z Fold 3 ile kullanmıştı. Şirket bu çözümü dört nesil boyunca sürdürdükten sonra Galaxy Z Fold 7 ile birlikte iç ekranda delikli kamera tasarımına geçti. Galaxy Z Fold 8 ailesinde de aynı yaklaşım korundu.
Sızıntı kaynağına göre Samsung, Galaxy Z Fold 9 ile ekran altı kamera teknolojisini yeniden kullanmayı değerlendiriyor. İddiaya göre yeni model, önemli iç donanım değişikliklerinin yanı sıra bu kamera çözümünü de beraberinde getirecek.
Bu değişiklik, Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo ile rekabet açısından da önem taşıyor. Apple'ın katlanabilir modelinde iç ekranda 4MP çözünürlüklü ekran altı kamera kullandığı belirtiliyor. Samsung'un benzer bir tasarıma dönmesi, iki üreticinin katlanabilir telefonlarında aynı kamera yaklaşımını benimsemesi anlamına gelebilir.
Daha ince olacak
Aynı kaynak, daha önce Galaxy Z Fold 9'un geliştirme sürecinin başladığını ve cihaz için 3,9 mm açık, 7,9 mm kapalı kalınlık değerlerinin hedeflendiğini öne sürmüştü. Ancak bu ölçümler henüz doğrulanmış değil.
Üstelik söz konusu değerler bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Geniş ekranlı Galaxy Z Fold 8'in açık halde 4,5 mm, kapalı halde ise 9,7 mm kalınlığında olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla Fold 9'un kapalı halde 7,9 mm seviyesine inmesi oldukça büyük bir değişim anlamına geliyor. Şimdilik Samsung'dan Galaxy Z Fold 9 hakkında resmi bir açıklama gelmiş değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: