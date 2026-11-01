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    Samsung Galaxy Z Fold 9 tasarımı ve kamera özellikleri sızdırıldı

    Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 9 için ilk detaylar ortaya çıktı. Şirketin, iPhone Duo'da da bulunan ekran altı kamera teknolojisini yeniden kullanabileceği belirtiliyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 9 tasarımı ve kamera özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un gelecek yıl tanıtması beklenen yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 9 hakkında dikkat çekici iddialar ortaya çıktı. Yeni bir sızıntıya göre teknoloji devi, uzun süredir kullanmadığı ekran altı kamera teknolojisini yeni modelle birlikte yeniden sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca cihazın iç donanımında önemli değişiklikler yapılacağı, ancak genel tasarım ve kalınlık tarafında büyük farklılıklar yaşanmayacağı belirtiliyor.

    Ekran altı kameraya geri dönebilir

    Hatırlamak gerekirse Samsung, kitap formundaki katlanabilir telefonlarında ekran altı kamera teknolojisini ilk kez 2021 yılında Galaxy Z Fold 3 ile kullanmıştı. Şirket bu çözümü dört nesil boyunca sürdürdükten sonra Galaxy Z Fold 7 ile birlikte iç ekranda delikli kamera tasarımına geçti. Galaxy Z Fold 8 ailesinde de aynı yaklaşım korundu.

    Sızıntı kaynağına göre Samsung, Galaxy Z Fold 9 ile ekran altı kamera teknolojisini yeniden kullanmayı değerlendiriyor. İddiaya göre yeni model, önemli iç donanım değişikliklerinin yanı sıra bu kamera çözümünü de beraberinde getirecek.

    Bu değişiklik, Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo ile rekabet açısından da önem taşıyor. Apple'ın katlanabilir modelinde iç ekranda 4MP çözünürlüklü ekran altı kamera kullandığı belirtiliyor. Samsung'un benzer bir tasarıma dönmesi, iki üreticinin katlanabilir telefonlarında aynı kamera yaklaşımını benimsemesi anlamına gelebilir.

    Daha ince olacak

    Aynı kaynak, daha önce Galaxy Z Fold 9'un geliştirme sürecinin başladığını ve cihaz için 3,9 mm açık, 7,9 mm kapalı kalınlık değerlerinin hedeflendiğini öne sürmüştü. Ancak bu ölçümler henüz doğrulanmış değil.

    Üstelik söz konusu değerler bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Geniş ekranlı Galaxy Z Fold 8'in açık halde 4,5 mm, kapalı halde ise 9,7 mm kalınlığında olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla Fold 9'un kapalı halde 7,9 mm seviyesine inmesi oldukça büyük bir değişim anlamına geliyor. Şimdilik Samsung'dan Galaxy Z Fold 9 hakkında resmi bir açıklama gelmiş değil. 

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