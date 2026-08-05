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    Galaxy Z Fold 9, hibrit UTG teknolojsiyle geliyor: Daha kolay katlanma, daha fazla dayanıklılık!

    Samsung Display, katlanabilir telefonlar için yeni ultra ince cam tasarımı olan CTG'yi geliştiriyor. Bu teknoloji sayesinde Galaxy Z Fold 9'un ekranı daha kolay katlanacak ve daha sağlam olacak.

    samsung galaxy z fold 9 ctg yeni ekran teknolojisi Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonlarıyla ilgili sızıntılar şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Şirketin katlama deneyimini iyileştirmek için CTG teknolojisi geliştirdiği bildiriliyor. Bu teknolojinin 2027'nin üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Z Fold 9 serisinde yer alması bekleniyor.

    CTG teknolojisi geliştiriliyor

    Samsung Display, katlanabilir OLED paneller için bir firmayla iş birliği içinde CTG teknolojisi üzerinde çalışıyor. Söz konusu teknoloji, katlanabilir ekranlarda kullanılan Ultra İnce Cam (UTG) kaplama penceresinin yapısını değiştiriyor. Hibrit UTG olarak da biliniyor. Tüm panel boyunca tek tip kalınlığı koruyan geleneksel UTG'nin aksine, CTG orta katlama alanını inceltiyor. Neticede, ekran ortadan daha kolay katlanıyor, kırışma/kat izi azalıyor, kenarlar da sağlam kalıyor.

    Ancak Samsung, CTG teknolojisini ticarileştirmede birçok zorluğun üstesinden gelmek zorunda. UTG'nin orta kısmı oyulmuş olduğundan, katlama alanı ile camın geri kalanı arasındaki yükseklik farkı ekranın düzlüğünü etkileyebilir. Samsung Display, bu sorunu çözmek için oyulmuş bölümü bir malzeme ile dolduran çözüm geliştiriyor. Şirket ayrıca doldurulmuş bölümün optik özelliklerini iyileştirmek için de çalışıyor.

    Galaxy Z Fold 9 serisiyle gelmesi bekleniyor

    Samsung'un CTG teknolojisini Galaxy Z Fold 9 modellerinde kullanması bekleniyor. Şirket bu yılki modeli izlerse, Galaxy Z Fold 9 ve Z Fold 9 Ultra'yı görebiliriz. Ultra daha premium model ve muhtemelen bu teknolojiyi içerecek en muhtemel aday. Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra ve Z Flip 8, şu anda markanın en yeni katlanabilir telefonları ve ön satış sürecinde.

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