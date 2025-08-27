En İyi Katlanabilir Telefon Deneyimi | Samsung Galaxy Z Fold7 İnceleme

Samsung Galaxy Z Fold 7, Samsung’un şimdiye kadarki en ince ve hafif katlanabilir telefonu olarak dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy Z Fold 7, Samsung’un şimdiye kadarki en ince ve hafif katlanabilir telefonu olarak dikkat çekiyor. Telefon 215 gram ağırlığı ve 8.9mm kapalı kalınlığıyla tasarım konusunda serinin en ileri giden modeli olarak öne çıkıyor.

Samsung Fold 7, ekran olarak 6.5 inç dış ve 8 inç iç ekran Dynamic AMOLED 2X ekranlarıyla 120 Hz tazeleme hızı ve 2.600 nit parlaklık sunuyor. Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisi barındırıyor. Yeni Fold 200MP ana kamera, ultra geniş ve telefoto kamera paketiyle geliyor.

Yeni menteşe mekanizması, alüminyum kasa ve Gorilla Glass Ceramic 2 sayesinde dayanıklılığı artırılan ürünün IP48 sertifikasıyla su ve toza karşı da koruması bulunuyor. Cihazın 4.400 mAh bataryası, 12GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alıyor. Kutudan Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte çıkıyor. Ayrıca yedi yıl yazılım güncellemesi alacağı da firma tarafından özellikle vurgulanıyor. Katlanabilir telefon arenasında en iddialı modellerden biri olarak hem tasarım hem de performans tarafında çıtayı yükseltiyor.

00:00 - Giriş

00:21 - Tasarım

03:25 - Ekran

09:08 - Performans

11:45 - Kamera

14:54 - Batarya

17:31 - Ses

17:59 - Yazılım

19:48 - Güvenlik

20:13 - Bağlantı

21:30 - Değerlendirme

22:11 - Kapanış