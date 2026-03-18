Samsung Galaxy Z TriFold satışı bitti, şimdi daha incesi geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung’un ilk üçe katlanan telefonu olarak sahneye çıkan ve sadece 3 ay satışta kalabilen Galaxy Z TriFold modeli tarihtekini yerini almak üzere. Özellikle DRAM ve NAND krizi nedeniyle kârlılığını yitiren telefonun devam modeli olup olmayacağı merak ediliyordu.

Kaynaklar ilk nesilde Samsung’un gerekli dersleri aldığını ve Samsung Galaxy Z TriFold 2 adıyla yeni bir model üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Bu yeni model ilk nesle göre daha ince ve daha hafif bir yapıda olacak. 8.9mm kalınlığındaki Galaxy Z Fold 7 modelinden bile daha ince olacağı belirtilen Galaxy Z TriFold 2 için sertifika süreçlerinin son aşamada olduğu ve en erken 2027 ortalarında satışa çıkacağı dile getiriliyor.

Diğer bir sürpriz ise genişleyebilir OLED ekranlı melez telefon modelini geliştirme çalışmalarının da devam etmesi oldu. Samsung Slidable Flex panel teknolojisini kullanacak olan cihazın fuarlarda sergilenenin aksine manuel bir şekilde uzadığı belirtiliyor. İlk prototipi motorize bir sistem olarak karşımıza çıkmıştı. Bu cihazın açık ekran boyutu ise 7 inç olacak ve 2028 yılı başlarında tanıtımı yapılacak.

