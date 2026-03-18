    Samsung Galaxy Z TriFold satışı bitti, şimdi daha incesi geliyor

    Huawei’nin bu alandaki üstünlüğüne cevap olarak ilk üçe katlanan telefonunu piyasaya süren Samsung şimdi ikinci nesil için çalışmalara başladı. Yeni model daha ince olacak. 

    Samsung’un ilk üçe katlanan telefonu olarak sahneye çıkan ve sadece 3 ay satışta kalabilen Galaxy Z TriFold modeli tarihtekini yerini almak üzere. Özellikle DRAM ve NAND krizi nedeniyle kârlılığını yitiren telefonun devam modeli olup olmayacağı merak ediliyordu.

    Kaynaklar ilk nesilde Samsung’un gerekli dersleri aldığını ve Samsung Galaxy Z TriFold 2 adıyla yeni bir model üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Bu yeni model ilk nesle göre daha ince ve daha hafif bir yapıda olacak. 8.9mm kalınlığındaki Galaxy Z Fold 7 modelinden bile daha ince olacağı belirtilen Galaxy Z TriFold 2 için sertifika süreçlerinin son aşamada olduğu ve en erken 2027 ortalarında satışa çıkacağı dile getiriliyor.

    Diğer bir sürpriz ise genişleyebilir OLED ekranlı melez telefon modelini geliştirme çalışmalarının da devam etmesi oldu. Samsung Slidable Flex panel teknolojisini kullanacak olan cihazın fuarlarda sergilenenin aksine manuel bir şekilde uzadığı belirtiliyor. İlk prototipi motorize bir sistem olarak karşımıza çıkmıştı. Bu cihazın açık ekran boyutu ise 7 inç olacak ve 2028 yılı başlarında tanıtımı yapılacak.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 4 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 5 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

