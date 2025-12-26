Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z TriFold bükülme testini geçemedi

    Samsung’un ilk üçe katlanan telefonu Galaxy Z TriFold dayanıklılık testine sokuldu. Bükülme testinde sınıfta kalan cihaz, şirketin diğer katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7'nin gerisinde kaldı.

    Samsung Galaxy Z TriFold bükülme testini geçemedi Tam Boyutta Gör
    Samsung’un ilk üçe katlanan telefonu Galaxy Z TriFold dayanıklılık testine sokuldu. Cihazın, markanın diğer katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7 kadar dayanıklı olmadığı ortaya çıktı.

    Galaxy Z TriFold işkence testine sokuldu

    Galaxy Z TriFold, ünlü YouTuber JerryRigEverything tarafından işkence testine tabi tutuldu. Bu testte cihaz; ısı, ateş, baskı, çizilme ve bükülme gibi zorlu koşullarla karşı karşıya kaldı. Çakmakla verilen ısıya maruz kaldığında hem katlanabilir OLED ekranın hem de kapak ekranının pikselleri yandı. Arka taraftaki plastik panelin ise oldukça kolay çizildiği görüldü. Metal çerçeve sağlam görünse de, çoğu üst seviye telefonda olduğu gibi keskin bıçaklara karşı direnç gösteremedi.

    Menteşelerin üzerine bol miktarda kum dökülüp cihaz defalarca açılıp kapatıldıktan sonra, menteşelerden sürtünme ve gıcırdama sesleri gelmeye başladı. Ardından telefon ters yönde hafifçe büküldüğünde anten çizgisinin olduğu kısımdan kırıldı ve ekran kullanılamaz hale geldi. 

    Samsung ise Galaxy Z TriFold’un dayanıklı olduğunu ve günlük kullanım senaryolarına göre yoğun testlerden geçirildiğini söylüyor. Şirket, cihazın 200 bin katlama-açma döngüsüne dayanabildiğini iddia ediyor. Ayrıca yakın zamanda yapılan bağımsız bir testte TriFold’un 144 bin katlama döngüsünü sorunsuz şekilde tamamladığı belirtiliyor.

    JerryRigEverything’in testleri son derece uç koşullar içerdiği ve çoğu kullanıcının telefonunu bu şekilde zorlamadığı göz önüne alındığında, bu sonuçlar tek başına belirleyici değil. Yine de testler, Samsung’un ilk üçe katlanan telefonunun, Galaxy Z Fold 7’ye kıyasla daha zayıf bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor. Fold 7, benzer testlerde daha dayanıklı kalmış, gövdesi eğilmemiş ve ters yönde büküldüğünde hasar almamıştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabayı şeritte tutamıyorum sniper ghost warrior contracts türkçe yama motor suyuna cam suyu konursa ne olur ihlas elektrikli şofben kaç amper sigorta takılır cacharel nasıl okunur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250R G9
    HP 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum