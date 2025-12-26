Samsung Galaxy Z TriFold bükülme testini geçemedi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un ilk üçe katlanan telefonu Galaxy Z TriFold dayanıklılık testine sokuldu. Cihazın, markanın diğer katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7 kadar dayanıklı olmadığı ortaya çıktı.

Galaxy Z TriFold işkence testine sokuldu

Galaxy Z TriFold, ünlü YouTuber JerryRigEverything tarafından işkence testine tabi tutuldu. Bu testte cihaz; ısı, ateş, baskı, çizilme ve bükülme gibi zorlu koşullarla karşı karşıya kaldı. Çakmakla verilen ısıya maruz kaldığında hem katlanabilir OLED ekranın hem de kapak ekranının pikselleri yandı. Arka taraftaki plastik panelin ise oldukça kolay çizildiği görüldü. Metal çerçeve sağlam görünse de, çoğu üst seviye telefonda olduğu gibi keskin bıçaklara karşı direnç gösteremedi.

Menteşelerin üzerine bol miktarda kum dökülüp cihaz defalarca açılıp kapatıldıktan sonra, menteşelerden sürtünme ve gıcırdama sesleri gelmeye başladı. Ardından telefon ters yönde hafifçe büküldüğünde anten çizgisinin olduğu kısımdan kırıldı ve ekran kullanılamaz hale geldi.

Samsung ise Galaxy Z TriFold’un dayanıklı olduğunu ve günlük kullanım senaryolarına göre yoğun testlerden geçirildiğini söylüyor. Şirket, cihazın 200 bin katlama-açma döngüsüne dayanabildiğini iddia ediyor. Ayrıca yakın zamanda yapılan bağımsız bir testte TriFold’un 144 bin katlama döngüsünü sorunsuz şekilde tamamladığı belirtiliyor.

JerryRigEverything’in testleri son derece uç koşullar içerdiği ve çoğu kullanıcının telefonunu bu şekilde zorlamadığı göz önüne alındığında, bu sonuçlar tek başına belirleyici değil. Yine de testler, Samsung’un ilk üçe katlanan telefonunun, Galaxy Z Fold 7’ye kıyasla daha zayıf bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor. Fold 7, benzer testlerde daha dayanıklı kalmış, gövdesi eğilmemiş ve ters yönde büküldüğünde hasar almamıştı.

