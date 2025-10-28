Samsung, ilk üçe katlanan telefonunu tanıttı: İşte Galaxy Z TriFold tasarımı

Tam Boyutta Gör Samsung, 28 Ekim'de APEC Zirvesi sırasında en iddialı telefonu Galaxy Z TriFold’un prototipini sergiledi. Bu tanıtımın ardından, 31 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek APEC Zirvesi'nde Samsung'un biraz daha kapsamlı bir tanıtım yapması bekleniyor.

Yeni model, tek menteşeye sahip ve tek seferde açılan mevcut Galaxy Z Fold serisinin bir uzantısı. Çift menteşe mekanizması, üç katlama panelini tek bir panelde birleştiriyor ve akıllı telefon iki kez açılabiliyor. Ancak, sergilenen cihaz bir prototip ve seri üretime geçmesi, resmi tanıtımının yıl sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor. O zamana kadar Samsung, donanım, yazılım ve görünümde daha da fazla iyileştirme yapabilir.

Samsung, katılımcıların Galaxy TriFold'a daha yakından bakmasına, incelemesine izin vermedi. Katlanabilir cihaz, bir açık bir de kapalı formda camın arkasında gösterildi. Telefonun her iki tarafı da katlanabildiğinden, az çok kompakt bir tasarıma sahip ancak üçlü katlanabilir form faktörü sayesinde daha kalın olacak.

Galaxy Z TriFold’un Galaxy Z Fold 7’ye kıyasla daha büyük ekrana (10 inç) sahip olması bekleniyor. Samsung, bu cihazdan 50.000 - 100.000 adet üretmeyi ve belli ülkelerde satışa sunmayı planlıyor.

