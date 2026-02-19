Stokları tükenen Samsung Galaxy Z TriFold ekran sorunlarıyla gündemde

Samsung Galaxy Z TriFold ekran sorunları, güven tartışması başlattı
Kullanıcı geri bildirimlerine göre sorun yaşayan ünitelerden birinde cihaz, satın alındıktan yalnızca beş gün sonra anormal davranışlar sergilemeye başladı. Katlanabilir ekranın dokunmatik tepkileri düzensiz hale gelirken, sistem hayalet dokunuşlar algılamaya başladı. Takip eden günlerde ekranın beyaz renkte yanıp söndüğü ve kısa süre sonra tamamen işlevini yitirdiği bildirildi. Aynı kullanıcı, telefonu katlarken patlama benzeri sesler duyduğunu da ifade etti. Bu tür sesler, özellikle çok katmanlı esnek ekran yapısında gerilim oluştuğuna işaret edebilir.
Başka bir kullanıcı ise Çin’den satın aldığı bir aylık Galaxy Z TriFold modelinde benzer bir sorun yaşadığını aktardı. Cihazın katlanabilir ekranı aniden yeşil renkte yanıp sönmeye başladı ve ardından çalışmayı durdurdu. İlk aşamada yeniden başlatma işlemi geçici bir çözüm sağlasa da problem tekrarlandığında sistem yeniden başlatmaya yanıt vermedi. Kullanıcı, cihazın fiziksel bir darbe almadığını özellikle vurguladı. Bu iddia doğruysa arızanın kullanıcı hatasından ziyade bileşen kaynaklı olabileceği ihtimali güç kazanıyor.
Samsung'un garanti taleplerini nasıl yöneteceği ve arızalı ekran ünitelerini hangi hızda değiştireceği ise Galaxy Z TriFold'un uzun vadeli başarısında kritik olacak. Eğer bildirilen sorunlar fiziksel hasar olmaksızın ortaya çıkıyorsa üreticinin bu vakaları kullanıcıdan ücret talep etmeden çözmesi beklenir. Aksi bir yaklaşım, üç katlı katlanabilir telefon kategorisine yönelik temkinli yaklaşımı güçlendirebilir.
vay be gayet iyi