    Stokları tükenen Samsung Galaxy Z TriFold ekran sorunlarıyla gündemde

    Piyasaya sürüldüğü an stokları tükenen Samsung Galaxy Z TriFold, ekran sorunları ile gündemde. İlk kullanıcı raporları donanım arızalarına işaret ediyor. İşte detaylar:

    Samsung Galaxy Z TriFold ekran sorunları ortaya çıktı
    Samsung Galaxy Z TriFold ekran sorunları, cihazın ABD’de satışa sunulmasından kısa süre sonra kullanıcı raporlarıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan ve şirketin ilk üç katlı katlanabilir modeli olan cihazda bazı kullanıcılar ekranın tepkisiz kalması, hayalet dokunuş algılaması ve ani renk yanıp sönmeleri gibi problemler yaşandığını bildirdi. Paylaşılan görüntü ve videolara göreyse sorunlar, çoğunlukla donanım kaynaklı görünüyor ve onarım gerektiriyor.

    Samsung Galaxy Z TriFold ekran sorunları, güven tartışması başlattı

    Kullanıcı geri bildirimlerine göre sorun yaşayan ünitelerden birinde cihaz, satın alındıktan yalnızca beş gün sonra anormal davranışlar sergilemeye başladı. Katlanabilir ekranın dokunmatik tepkileri düzensiz hale gelirken, sistem hayalet dokunuşlar algılamaya başladı. Takip eden günlerde ekranın beyaz renkte yanıp söndüğü ve kısa süre sonra tamamen işlevini yitirdiği bildirildi. Aynı kullanıcı, telefonu katlarken patlama benzeri sesler duyduğunu da ifade etti. Bu tür sesler, özellikle çok katmanlı esnek ekran yapısında gerilim oluştuğuna işaret edebilir.

    Başka bir kullanıcı ise Çin’den satın aldığı bir aylık Galaxy Z TriFold modelinde benzer bir sorun yaşadığını aktardı. Cihazın katlanabilir ekranı aniden yeşil renkte yanıp sönmeye başladı ve ardından çalışmayı durdurdu. İlk aşamada yeniden başlatma işlemi geçici bir çözüm sağlasa da problem tekrarlandığında sistem yeniden başlatmaya yanıt vermedi. Kullanıcı, cihazın fiziksel bir darbe almadığını özellikle vurguladı. Bu iddia doğruysa arızanın kullanıcı hatasından ziyade bileşen kaynaklı olabileceği ihtimali güç kazanıyor.

    Samsung Galaxy Z TriFold ekran sorunları ortaya çıktı
    Teknik açıdan değerlendirildiğinde, bildirilen belirtiler doğrudan panel hasarından çok ekranın esnek bağlantı kablosuna işaret ediyor olabilir. Katlanabilir telefonlarda ekran paneli ile anakart arasında yer alan esnek kablolar, her katlama hareketinde mekanik strese maruz kalır. Geleneksel akıllı telefonlarda bu bileşen sabit bir konumda bulunurken, üç katlı bir tasarımda hareketli parça sayısı artar ve mühendislik toleransları daha kritik hale gelir.

    Samsung’un garanti taleplerini nasıl yöneteceği ve arızalı ekran ünitelerini hangi hızda değiştireceği ise Galaxy Z TriFold’un uzun vadeli başarısında kritik olacak. Eğer bildirilen sorunlar fiziksel hasar olmaksızın ortaya çıkıyorsa üreticinin bu vakaları kullanıcıdan ücret talep etmeden çözmesi beklenir. Aksi bir yaklaşım, üç katlı katlanabilir telefon kategorisine yönelik temkinli yaklaşımı güçlendirebilir. 

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 23 saat önce

    vay be gayet iyi

