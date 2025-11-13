Giriş
    Samsung Galaxy Z TriFold geliyor: İşte onaylanan özellikleri

    Samsung, Galaxy Z TriFold adlı yeni katlanabilir cihazının resmî detaylarını henüz açıklamadı ancak sızıntılar sürüyor. 5 Aralık'ta tanıtılması beklenen cihazın birkaç özelliği sızdırıldı.

    Samsung Galaxy Z TriFold ​​​​​​​özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, katlanabilir cihazları bir üst seviyeye taşımak üzere. Markanın ilk üçe katlanan akıllı telefonu Galaxy Z TriFold'un 5 Aralık'ta piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni bir sızıntı, cihazın devasa ekranını, 200 MP kamerasını ve amiral gemisi seviyesindeki işlemcisini gözler önüne sererek önemli özelliklerini ortaya çıkardı.

    Samsung Galaxy Z TriFold ​​​​​​​özellikleri nasıl olacak?

    Evan Blass'a göre Samsung, yeni nesil üçe katlanabilir cihazına resmî olarak Galaxy Z TriFold adını verecek. 2600 nit maksimum parlaklık sağlayan 6.5 inç dış ekranla gelecek olan cihaz, katlanmadan normal bir akıllı telefon deneyimi sunacak. Ancak katlandığında, cihazı taşınabilir bir tablete dönüştüren devasa 10 inçlik bir ekran elde ediliyor. İç ekranın 1600 nit maksimum parlaklığa sahip olduğu bildiriliyor.

    Galaxy Z TriFold’un tamamen katlandığında yaklaşık 14 mm kalınlığında olacağı söyleniyor ancak ağırlığı bilinmiyor. Cihaz, 200 megapiksel ana kameraya (muhtemelen Galaxy S25 Ultra ve Galaxy Z Fold 7'de bulunan sensörü taşıyan) sahip olacak. Cihazın batarya kapasitesi 5600 mAh olacak.

    Galaxy Z TriFold’un Galaxy S25 Ultra ve Galaxy Fold 7'ye güç veren Snapdragon 8 Elite işlemciyle gelmesi bekleniyor.

    Samsung Galaxy Z TriFold ne zaman çıkacak?

    Samsung, APEC 2025 Zirvesi'nde Galaxy Z TriFold’un prototipini sergiledi. Cihazın 5 Aralık'ta piyasaya sürülmesi planlanıyor. Satış da aynı gün başlayacak ancak Samsung’un cihazı başlangıçta Çin ve Güney Kore’de satışa sunacağı söyleniyor.

