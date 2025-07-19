Samsung Galaxy Z TriFold işlemcisi doğrulandı: Sınırlı geliyor

Snapdragon 8 Elite ile geliyor
Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8 yazılımında yer alan kod satırlarına göre, Galaxy Z TriFold'un Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alacak. Hatırlatmak adına aynı işlemci, kısa süre önce tanıtılan Galaxy Z Fold 7’de de yer alıyor. Buna ek olarak Galaxy Z TriFold'un ekran yapısı da daha önce paylaşılmıştı.
Daha önceki sızıntılara göre cihazın açıldığında 10 inç büyüklüğünde bir iç ekran sunacağı ve buna ek olarak bir kapak ekranının da bulunacağı belirtiliyor. Fiyat tarafında ise cihazın Kore'de yaklaşık 4 milyon won seviyesinde satılması bekleniyor. Bu da güncel kurla yaklaşık 2.873 dolar veya 2.469 euroya karşılık geliyor.
Daha da dikkat çekici olan ise, telefonun yalnızca Güney Kore ve Çin’de piyasaya sürülecek olması. İlk aşamada sınırlı üretimle raflara çıkacağı iddia edilen modelin küresel pazarda satılıp satılmayacağı ise belirsiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: