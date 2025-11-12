Giriş
    Samsung Galaxy Z TriFold'un çıkış tarihi ortaya çıktı

    Yeni bir sızıntı, Samsung'un ilk üçe katlanan telefonu Galaxy Z TriFold çıkış tarihi, batarya kapasitesi ve boyutları gibi merak edilen tüm detayları ortaya çıkardı.

    Galaxy Z TriFold özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz ay ilk üçe katlanan akıllı telefonunu tanıtmış ancak telefonun adını, özelliklerini, satışa sunulup sunulmayacağını veya fiyatını açıklamamıştı. Dahası, teknoloji devi telefonu cam bir vitrinde sergileyerek insanların cihaz hakkında daha fazla bilgi edinmesini engellemişti. Galaxy Z TriFold olarak piyasaya sürülmesi beklenen cihazı, bazı kullanıcılar her açıdan inceleyerek bazı yönleri hakkında bilgi edinmeyi başardı. Ancak, cihaz hakkında hâlâ bilmediğimiz çok şey vardı. Yeni sızıntı, cihazın ekran boyutunu, pil kapasitesini, kalınlığını ve hatta çıkış tarihini ortaya çıkardı.

    Galaxy Z TriFold özellikleri nasıl olacak?

    Galaxy Z TriFold, 6.5 inç dış ekrana sahip. Cihaz tamamen açıldığında, 10 inçlik geniş bir ekrana dönüşerek kullanıcıya telefon ve tablet arasında gerçek bir hibrit sunuyor. Karmaşık tasarımına rağmen, açıldığında yalnızca 4.2 mm, katlandığında ise yaklaşık 14 mm kalınlığında olduğu bildiriliyor. Cihaz, 5600 mAh batarya ile gelecek.

    Galaxy Z TriFold ne zaman çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak?

    Samsung’un Galaxy Z TriFold'u 5 Aralık'ta Kore'de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtması bekleniyor. Satışların Kore ve Çin'deki tanıtımdan kısa bir süre sonra başlaması ve ilk lansmana birkaç Asya pazarının daha dahil edilmesi bekleniyor. Ancak, Samsung'un yalnızca 20.000 ila 30.000 adet üretmeyi planladığı bildirildiğinden, muhtemelen zor bulunabilen bir cihaz olacak.

    Galaxy Z TriFold’un fiyatının Samsung'un mevcut katlanabilir cihazlarından çok daha yüksek seviyede (3.000 dolar civarında) olacağı söyleniyor.

