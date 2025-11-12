Samsung Galaxy Z TriFold'un çıkış tarihi ortaya çıktı

Galaxy Z TriFold özellikleri nasıl olacak?
Galaxy Z TriFold, 6.5 inç dış ekrana sahip. Cihaz tamamen açıldığında, 10 inçlik geniş bir ekrana dönüşerek kullanıcıya telefon ve tablet arasında gerçek bir hibrit sunuyor. Karmaşık tasarımına rağmen, açıldığında yalnızca 4.2 mm, katlandığında ise yaklaşık 14 mm kalınlığında olduğu bildiriliyor. Cihaz, 5600 mAh batarya ile gelecek.
Galaxy Z TriFold ne zaman çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak?
Samsung’un Galaxy Z TriFold'u 5 Aralık'ta Kore'de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtması bekleniyor. Satışların Kore ve Çin'deki tanıtımdan kısa bir süre sonra başlaması ve ilk lansmana birkaç Asya pazarının daha dahil edilmesi bekleniyor. Ancak, Samsung'un yalnızca 20.000 ila 30.000 adet üretmeyi planladığı bildirildiğinden, muhtemelen zor bulunabilen bir cihaz olacak.
Galaxy Z TriFold'un fiyatının Samsung'un mevcut katlanabilir cihazlarından çok daha yüksek seviyede (3.000 dolar civarında) olacağı söyleniyor.