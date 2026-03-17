Samsung, Galaxy Z TriFold'un satışını sonlandırıyor

Tam Boyutta Gör Güney Koreli bir yayın kuruluşunun haberine göre Samsung, ilk üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold'un satışlarını, Güney Kore’de satışa çıkmasından yaklaşık üç ay sonra 17 Mart itibarıyla sona erdirecek. ABD’de ise cihaz mevcut stoklar tükenene kadar satışta kalacak. Telefon ABD'de yaklaşık 3.000 dolar fiyattan satılıyor ancak stoklar sınırlı olduğu için temin edebilmek oldukça zor.

Samsung’un bu modeli baştan beri geniş çaplı üretim için planlamadığı anlaşılıyor. Şirket cihazı kendi internet sitesi üzerinden küçük partiler halinde satışa sundu ve her parti yalnızca birkaç dakika içinde tükendi. Samsung'un ilk iki partide yaklaşık 3.000 adet sattığı ve medyaya inceleme amaçlı cihaz göndermediği bildiriliyor.

Bellek fiyatlarındaki artış nedeniyle cihaz kârlılığını yitirdi

Sektör kaynaklarının Dong-A Ilbo gazetesine verdiği bilgilere göre TriFold, gelir elde etmeyi amaçlayan bir ürün olmaktan çok bir teknoloji vitrini olarak geliştirildi. DRAM ve NAND flash gibi bileşenlerin maliyetindeki artışın, cihazın kâr marjını neredeyse ortadan kaldırdığı belirtiliyor. Güney Kore’de ise telefon, ikinci el piyasasında kısa süreliğine resmi satış fiyatının neredeyse üç katına kadar alıcı buldu.

