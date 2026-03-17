Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy Z TriFold'un satışını sonlandırıyor

    Samsung, ilk üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold'un satışlarını, Güney Kore’de satışa çıkmasından yaklaşık üç ay sonra sona erdirecek. Peki bu kararın sebebi ne?

    Güney Koreli bir yayın kuruluşunun haberine göre Samsung, ilk üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold'un satışlarını, Güney Kore’de satışa çıkmasından yaklaşık üç ay sonra 17 Mart itibarıyla sona erdirecek. ABD’de ise cihaz mevcut stoklar tükenene kadar satışta kalacak. Telefon ABD'de yaklaşık 3.000 dolar fiyattan satılıyor ancak stoklar sınırlı olduğu için temin edebilmek oldukça zor.

    Samsung’un bu modeli baştan beri geniş çaplı üretim için planlamadığı anlaşılıyor. Şirket cihazı kendi internet sitesi üzerinden küçük partiler halinde satışa sundu ve her parti yalnızca birkaç dakika içinde tükendi. Samsung'un ilk iki partide yaklaşık 3.000 adet sattığı ve medyaya inceleme amaçlı cihaz göndermediği bildiriliyor.

    Bellek fiyatlarındaki artış nedeniyle cihaz kârlılığını yitirdi

    Sektör kaynaklarının Dong-A Ilbo gazetesine verdiği bilgilere göre TriFold, gelir elde etmeyi amaçlayan bir ürün olmaktan çok bir teknoloji vitrini olarak geliştirildi. DRAM ve NAND flash gibi bileşenlerin maliyetindeki artışın, cihazın kâr marjını neredeyse ortadan kaldırdığı belirtiliyor. Güney Kore’de ise telefon, ikinci el piyasasında kısa süreliğine resmi satış fiyatının neredeyse üç katına kadar alıcı buldu.

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    havalı tabanca öldürür mü molcef 400 kullananlar yorumları nissan primera 1.6 viski kokar mı excel de bul getir formülü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 15 pro
    Redmi Note 15 pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum