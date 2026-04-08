Samsung Galaxy Z Wide Fold ortaya çıktı: Geniş ekran ve dahası

Hatırlanacağı üzere Galaxy Z Fold 8'in selefine oldukça yakın ölçülerle gelmesi bekleniyor. Cihazın 6.5 inç dış ekran ve 8 inç katlanabilir panelle sunulacağı, ayrıca geliştirilmiş menteşe yapısı ve daha az belirgin kat iziyle geleceği belirtiliyor. Donanım tarafında ise Exynos veya Snapdragon işlemci, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama seçenekleri bulunacak.
Yeni sızıntılara göre Samsung, Fold serisine paralel olarak "Galaxy Z Wide Fold" olarak adlandırılabilecek farklı bir model üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan yazılım dosyaları, bu cihazın 4:3 en-boy oranına sahip olacağını gösteriyor. Bu oran, mevcut Fold modellerine kıyasla çok daha geniş bir kullanım alanı anlamına geliyor.
