    Samsung Galaxy Z Wide Fold ortaya çıktı: Geniş ekran ve dahası

    Samsung Galaxy Z Fold 8 sızıntıları sürerken, daha geniş tasarıma sahip yeni bir katlanabilir model ortaya çıktı. "Wide Fold" olarak anılan cihaz, farklı bir deneyim sunabilir.

    Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonlarıyla ilgili detaylar netleşmeye devam ederken, Galaxy Z Fold 8'e ek olarak farklı bir modelin daha yolda olduğu ortaya çıktı. Daha önce Fold 8'in tasarımını büyük ölçüde korunacağı konuşulurken, yeni model tamamen farklı bir form faktörü ile tanıtılacak.

    Samsung Galaxy Z Wide Fold geliyor

    Hatırlanacağı üzere Galaxy Z Fold 8'in selefine oldukça yakın ölçülerle gelmesi bekleniyor. Cihazın 6.5 inç dış ekran ve 8 inç katlanabilir panelle sunulacağı, ayrıca geliştirilmiş menteşe yapısı ve daha az belirgin kat iziyle geleceği belirtiliyor. Donanım tarafında ise Exynos veya Snapdragon işlemci, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama seçenekleri bulunacak.

    Yeni sızıntılara göre Samsung, Fold serisine paralel olarak "Galaxy Z Wide Fold" olarak adlandırılabilecek farklı bir model üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan yazılım dosyaları, bu cihazın 4:3 en-boy oranına sahip olacağını gösteriyor. Bu oran, mevcut Fold modellerine kıyasla çok daha geniş bir kullanım alanı anlamına geliyor.

    Daha geniş tasarımın en önemli avantajı, özellikle video izleme ve çoklu görev senaryolarında kendini gösterebilir. Ayrıca Samsung'un yeni modelde geliştirilmiş bir menteşe sistemi kullanarak ekran katlanma izini azaltmayı hedeflediği de sızıntılar arasında. Bu yaklaşım, kısa süreli piyasada kalan üçe katlanabilir modelle benzer bir deneyim sunabilir. Son bilgilere göre Galaxy Z Wide Fold modelinin, Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 ile birlikte yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. 
