    iPhone Fold çıkmadan Samsung yeni katlanabilir telefonunu piyasaya sürecek

    Apple henüz iPhone Fold ile ilgili herhangi bir bilgi vermezken katlanabilir telefon pazarı hareketlenmiş durumda. Samsung şimdiden iPhone Fold rakibini hazırlamaya başladı. 

    iPhone Fold Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefon sektöründe bugüne kadar dikey ya da yatay olarak katlanabilen iki farklı tasarım kullanılmıştı. Ne var ki yeni dönemde artık üçüncü bir tasarım konsepti daha aramıza katılıyor: Geniş ekranlı katlanabilir telefon.

    Samsung Galaxy Z Wide

    Bir süre önce Huawei Pura X geniş ekranlı katlanabilir akıllı telefonun ardından Apple’ın da benzer bir tasarım üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Şimdi ise Samsung’un elini çabuk tutarak treni kaçırmak istemediği iddia edildi. 

    İddialara göre Samsung Galaxy Z Wide benzeri bir isim alacak olan katlanabilir akıllı telefonda 7.6 inçlik 4:3 bir iç ekran yer alacak. Dış ekran ise 5.4 inç olacak ve cihazda 25W hızlı şarj bulunacak. Telefonun pasaporta benzediği ifade ediliyor. 

    Daha önce Samsung’un yaptığı bir anket kapsamında geniş ekranlı bir katlanabilir telefon görsellerine yer verdiği belirtiliyor. Bu da zaten bir çalışmanın var olduğunu gösteriyor. Kaynaklar 2026 ortalarına doğru bir sürpriz görebileceğimizi belirtiyor. 

