Samsung Galeri'ye Google Fotoğraflar desteği resmen geldi

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Oynat Samsung, Galeri uygulamasına Google Fotoğraflar entegrasyonunu resmen getirdi. One UI 9.0 kullanıcılarına sunulan bu yeni özellik sayesinde fotoğraf ve videolar doğrudan Google hesabına yedeklenebilecek. Entegrasyon ile gelen yer açma seçeneği ise cihaza kaydedilen orijinal dosyaları silerek dahili hafızada kolayca yer kazanılmasını sağlıyor. Önizlemeler Galeri uygulamasında kalırken, tam boyutlu dosyalar ihtiyaç anında tekrar indirilebilecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung, Galeri uygulamasına Google Fotoğraflar entegrasyonunu resmen duyurdu. Şirketin geçtiğimiz ay Microsoft OneDrive ile olan fotoğraf senkronizasyonunu sonlandırmasının ardından gelen bu değişiklik, Galaxy kullanıcılarının bulut yedekleme deneyimini yeniden şekillendiriyor. Birkaç hafta önce belirli Galaxy telefon ve tabletlerde kullanıma sunulmaya başlanan özellik, artık Samsung tarafından da resmiyet kazandı.

Yeni entegrasyon sayesinde Samsung Galeri uygulamasında bulunan fotoğraf ve videolar, Google Fotoğraflar ile senkronize edilebilecek. Kullanıcıların bu özelliği kullanabilmesi için desteklenen Galaxy cihazlarında hem Samsung hem de Google hesaplarıyla oturum açması yeterli olacak. Böylece ayrıca farklı bir bulut hesabı yapılandırmaya gerek kalmadan cihazlar arasında içerik senkronizasyonu sağlanabilecek.

One UI 9.0 kullanan cihazlara gelmeye başladı

Google Fotoğraflar entegrasyonu ilk aşamada One UI 9.0 kullanan belirli Galaxy modellerine sunuluyor. Dağıtımın ilerleyen dönemde daha fazla cihazı kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor. Ancak kullanılabilirlik, cihazın uygunluğuna ve bölgesel dağıtım takvimine bağlı olacak.

Yeni entegrasyonun dikkat çeken özelliklerinden biri de "Yer aç" seçeneği. Fotoğraf ve videolar Google Fotoğraflar'a yedeklendikten sonra kullanıcılar, cihazlarında bulunan orijinal dosyaları silerek dahili depolama alanını boşaltabilecek. Bu işlemden sonra fotoğrafların küçük önizlemeleri Samsung Galeri uygulamasında görüntülenmeye devam edecek. Tam çözünürlüklü dosyalar ise ihtiyaç duyulduğunda yeniden cihaza indirilecek.

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Sistem, kullanıcıların mevcut Google hesaplarına tanımlı depolama alanını kullanıyor. Dolayısıyla fotoğraf ve videolar için ayrıca bir depolama kotası sunulmuyor. Google Fotoğraflar, Gmail ve Google Drive ile ortak kullanılan mevcut depolama alanından yararlanacak.

Entegrasyon sayesinde farklı Galaxy cihazları arasındaki fotoğraf erişimi de kolaylaşacak. Örneğin Galaxy telefonla çekilen fotoğraf ve videolar, senkronizasyonun ardından Galaxy tabletteki Samsung Galeri uygulamasında önizlemeleriyle birlikte görüntülenebilecek.

Ancak, Google Fotoğraflar hesabında daha önceden yedeklenmiş fotoğraf ve videolar, yeni entegrasyon etkinleştirildiğinde otomatik olarak Samsung Galeri'ye aktarılmayacak. Yalnızca özellik etkinleştirildikten sonra Samsung Galeri üzerinden senkronize edilen dosyalar bu kapsamda görüntülenebilecek.

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