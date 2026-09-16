Samsung Galeri'ye Google Fotoğraflar entegrasyonu geliyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy telefon ve tabletlerdeki Galeri uygulamasında Microsoft OneDrive entegrasyonunu sonlandırmaya hazırlanırken, bunun yerine Google Fotoğraflar desteğini getiriyor. Yeni özellik henüz kullanıma açılmamış olsa da Samsung'un yayınladığı uygulama güncellemesi entegrasyonun artık hazır olduğunu gösteriyor.

OneDrive'ın yerini Google Fotoğraflar alıyor

Samsung, birkaç hafta önce Galaxy cihazlardaki Gallery uygulaması üzerinden sunulan OneDrive entegrasyonunu sonlandıracağını duyurmuştu. Şirketin OneDrive desteğini 30 Eylül 2026 tarihinde sona erdirmesi beklenirken, kullanıcıların fotoğraf ve videolarını senkronize edebilmesi için yeni çözümün Google Fotoğraflar olacağı ortaya çıktı.

Samsung, One UI 9.0 kullanan Galaxy cihazlarında sistem uygulaması olarak çalışan Gallery Cloud Sync uygulamasına yeni bir güncelleme yayınladı. 1.6.09.31 sürüm numarasını taşıyan güncellemenin açıklamasında doğrudan Google Photos entegrasyonundan bahsediliyor.

Tam Boyutta Gör Ancak güncelleme yüklenmesine rağmen özellik henüz tüm cihazlarda görünür durumda değil. Yapılan incelemelerde Samsung'un entegrasyonu uygulamaya eklediği, fakat özelliği henüz genel kullanıma açmadığı görülüyor.

Bazı kullanıcılar ise sistem üzerinde yapılan değişikliklerle Google Fotoğraflar entegrasyonunu şimdiden etkinleştirmeyi başardı. Ortaya çıkan ekran görüntüleri, Samsung Galeri'nin Google hesabıyla bağlantı kurabileceğini ve Google Fotoğraflar depolama alanıyla ilgili bilgileri doğrudan göstereceğini ortaya koyuyor.

Google Photos üzerinden depolama yönetimi yapılabilecek

Tam Boyutta Gör Sızdırılan arayüzde Samsung Galeri uygulamasının Google Fotoğraflar ile bağlantı kurması için kullanıcıdan izin istediği görülüyor. İzin verildikten sonra kullanıcılar Google hesabındaki mevcut depolama alanını görüntüleyebilecek.Bunun yanı sıra entegrasyon kapsamında fotoğraf senkronizasyonu, depolama alanını temizleme ve daha fazla depolama alanı satın alma gibi seçeneklerin de Galeri içerisinden sunulması bekleniyor.

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Değişiklik 1 Ekim'de başlayabilir

Samsung'un OneDrive entegrasyonunu 30 Eylül 2026'da sonlandıracak olması nedeniyle Google Fotoğraflar desteğinin 1 Ekim 2026'dan itibaren devreye alınması bekleniyor. Samsung henüz bu tarih için resmi bir açıklama yapmış değil ancak uygulamanın güncellenmiş olması, geçiş hazırlıklarının tamamlanma aşamasına geldiğine işaret ediyor.

Samsung'un Google Fotoğraflar ile çalışması aslında tamamen yeni değil. Şirket, 2025 ve sonrasında piyasaya çıkan yeni televizyon modellerinde de Google Fotoğraflar entegrasyonunu sunmaya başlamıştı. Bu nedenle Galaxy telefonlar için geliştirilen entegrasyonun da bir süredir üzerinde çalışılan bir özellik olduğu düşünülüyor.

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