Samsung, geleceğin OLED ekran konseptlerini tanıttı

Samsung Display, robotlar, giyilebilir cihazlar ve fazlası için yeni OLED teknolojisini CES 2026’da gösterecek. Yuvarlak ekranlı mobil asistan robot, darbelere dayanıklılıkları test edilmiş katlanabilir paneller ve çok soğuk havalarda bile iyi çalışan özel otomobil ekranları en önemli değişikliklerden bazıları.
AI OLED Robot
AI OLED Robot (yapay zekalı OLED robotu), üniversitede öğretim asistanı olarak kullanılacak küçük bir robot konsepti olarak tasarlanan bir robot. Robot, öğrencileri sınıflara yönlendirebiliyor, personel ve dersler hakkında bilgi verebiliyor. Öğrenciler ayrıca, sesli komutların veya hoparlörlerin kullanımının zor olduğu ortamlarda bile, robotun 13.4 inç Samsung OLED ekranında ödevlerini veya ders iptallerini kontrol edebilecek. AI OLED Mood Lamp, AI OLED Turntable ve fazlası
Samsung ayrıca, OLED ekranları kullanan birkaç
hoparlör tipi yapay zeka asistanı konseptini de sergiledi. Bu cihazlar, yapay zekâ tabanlı müzik önerileri ve kişisel asistan sunabilecek. Telefon gibi harici bir cihaza bağlı geleneksel Bluetooth hoparlörlerin aksine, bu ekranlı cihazlar kullanıcıların bunları bağımsız olarak çalıştırmasına, cihaz üzerinde içerikleri seçmesine ve iç mekan atmosferi yaratmak için resim ve videolar kullanmasına olanak tanıyacak.
Samsung, çalınan müziğe göre aydınlatmayı ayarlayan
13.4 inç OLED ekranlı AI OLED Mood Lamp konsept ürününü, 1.5 inç OLED ekranlı AI OLED Cassette ve daha retro his için 13.4 inç yuvarlak OLED ekranlı AI OLED Turntable'ı geliştirdi. Dünyanın en parlak OLED paneli
Üst düzey TV ve giyilebilir teknoloji pazarlarında da gelişmeler yaşandı. Samsung'un yeni
2026 QD-OLED TV modeli 4.500 nit'e kadar parlaklık sunabiliyor. Bu, aydınlık ortamlarda nesnelerin daha kolay görülmesini sağlıyor. Samsung, VR başlıklar için 1.4 inç mikro ekran da tanıttı. Küçük olmasına rağmen, 5.000 PPI piksel yoğunluğuna sahip; bu da mevcut tüketici sınıfı başlıklardan çok daha fazla ayrıntıyı küçük bir alana sığdırabileceği anlamına geliyor.
Bu, Samsung’un tüm bu robotları ve akıllı cihazları kendisinin üreteceği anlamına gelmiyor. Aksine, Samsung Display'in benzer ürünler geliştirmeye istekli herhangi bir üreticiyi desteklemek için elinde ekran ürünleri bulunduğunu gösteriyor.
